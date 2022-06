Prefeitura de Piaçabuçu confirma realização do Casamento do Matuto 2022

Foi anunciada oficialmente nas redes sociais da prefeitura de Piaçabuçu, a realização da 25ª edição do Casamento do Matuto, tradicional cavalgada que percorre 16km, saindo da sempre da cidade até o Povoado Penedinho, onde faz um bate cela e volta ao calçadão que se torna o QG central da festa, onde vaqueiros e amazonas são esperados com shows comandados por grandes artistas.

O Casamento do Matuto 2022, acontece em sua 25ª edição, após 2 anos sem acontecer devido a pandemia ocasionada pela Covid-19. Em breve a prefeitura de Piaçabuçu divulgará a programação da festança, mas já há quem diga que um ‘avião’ deve voltar a posar na cidade depois de muitos anos. Será?