Presidente e Vereadores de Penedo recebem Rui Palmeira

O Presidente da Câmara Municipal de Penedo, Júnior do Tó, recebeu o ex-prefeito de Maceió, ex-deputado federal e pré-candidato a governador de Alagoas, Rui Palmeira, e o provável vice da chapa em formação, Artur Albuquerque, filho do deputado estadual Antônio Albuquerque.

Os políticos estiveram em Penedo nesta sexta-feira, 17, onde conversaram com lideranças locais, entre eles o vice-prefeito João Lucas e os vereadores Dr. Epson, Cidoca e Roberto da Farmácia.

Rui Palmeira e Artur Albuquerque também receberam o apoio dos ex-vereadores Fagner Matias e Zé Machado, além de outros representantes da política penedense.

Acompanhado da comitiva liderada por Júnior do Tó, Rui Palmeira concedeu entrevista para as rádios Farol Melodia e Grande Rio FM.

O pré-candidato também manteve contato com empresários da cidade e informou que as visitas aos municípios alagoanos visam a elaboração de um eventual plano de governo.

Júnior do Tó destaca a capacidade de trabalho e de articulação de Rui Palmeira para administrar Alagoas, confirmando seu apoio ao pré-candidato que aparece com destaque nas pesquisas de intenção de voto, mesmo sem estar atualmente ocupando cargo no poder público e nem no exercício de mandato eletivo.

Por Assessoria Júnior do Tó