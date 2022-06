Problemas ao acessar o App? Saiba como resolver

O Caixa Tem é o aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica Federal no ano de 2020, que vem sendo utilizado pelo governo federal para o pagamento de benefícios sociais e trabalhistas como o Auxílio Brasil e o saque extraordinário do FGTS. A plataforma permite que os usuários realizem diversas operações que vão desde transações, até pagamentos com o cartão online.

Por ser amplamente utilizado entre os brasileiros, alguns usuários acabam tendo dificuldades ou problemas ao acessar o aplicativo. Pensando nisso, neste artigo buscaremos solucionar alguns desses problemas.

Bloqueio do aplicativo Caixa Tem

Algumas situações podem fazer com que o Caixa Tem seja bloqueado para o usuário, no entanto, na maioria dos casos isso ocorre por segurança. Situações onde existe irregularidade no cadastro podem acabar impedindo os indivíduos de acessarem o App. Para isso, é preciso procurar uma agência da Caixa com um documento de identificação e solicitar a regularização da conta.

Outro motivo para o bloqueio da conta no Caixa Tem é uma grande quantidade de CPFs cadastrados em um mesmo celular. Nessas situações, é necessário ir até uma agência (sempre com um documento de identificação em mãos) e solicitar a exclusão dos documentos que não precisam acessar o App por meio daquele número.

O mesmo vale para um CPF cadastrado em diversos celulares, já que nesses casos, a conta do usuário acaba sendo bloqueada por questão de segurança. Sendo assim, é necessário procurar uma agência para regularizar a situação.

Saiba como alterar a senha

Em muitos casos, os usuários acabam não conseguindo acessar o Caixa Tem por não se recordarem da senha cadastrada. No entanto, é importante informar que é possível criar uma nova senha para o aplicativo a qualquer momento.

Para isso, o usuário deve acessar o Caixa Tem (disponível para aparelhos Android e iOS) e clicar em “Recuperar Senha”. Em seguida, será preciso inserir o CPF no campo indicado, marcar a opção “Não sou um robô” e clicar em “Continuar”.

Após seguir os passos citados acima, as instruções para recuperação da senha serão enviadas no e-mail cadastrado pelo usuário. Será preciso clicar no link enviado no e-mail e seguir as instruções solicitadas, criando uma nova senha numérica, com ao menos seis dígitos.

Vale lembrar que os números não podem ser iguais ao do CPF, possuir repetições ou ser a data de nascimento do titular da conta. Por fim, basta clicar em “Continuar” para validar a operação e fazer login no Caixa Tem utilizando a nova senha.

Entenda o erro 403

O erro 403 vem sendo bastante relatado por usuários da plataforma, no entanto, esse não é um erro exclusivo da plataforma, podendo ser encontrado em diversos outros aplicativos. Para especialistas, diversos motivos podem levar a esse problema, como uma simples falha de conexão com a internet ou até mesmo algum erro no servidor da Caixa Econômica Federal.

O erro 403 também pode surgir quando os usuários utilizam versões antigas do aplicativo, sendo assim, é importante sempre mantê-lo atualizado. Se mesmo após várias tentativas ainda não for possível acessar o Caixa Tem, é recomendado procurar uma agência da Caixa Econômica para comunicar o ocorrido.