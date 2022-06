Programa do governo do Japão recebe inscrições para bolsas de estudo

O governo do Japão abriu o período de inscrição para o programa do Ministério da Educação, da Cultura, dos Esportes, da Ciência e da Tecnologia (MEXT) do país que oferta bolsas de estudo em cursos de graduação em instituições japonesas.

As inscrições para concorrer às bolsas de graduação foram abertas no dia 1º de junho e seguem abertas até 24 de junho.

Para realizar a inscrição, o estudante deve se enquadrar nos critérios estabelecidos pelo programa de bolsas de estudo MEXT. Para as bolsas de graduação, escola técnica e curso profissionalizante, serão aceitos candidatos com ensino médio concluído até março de 2023. Além disso, é preciso ter até 24 anos de idade em abril de 2023 para concorrer às bolsas.

Os interessados que são residentes no Distrito Federal, no Goiás e em Tocantins devem realizar as inscrições através da entrega da documentação na embaixada do Japão, presencialmente ou por correio.

Já os estudantes que residem em outras localidades brasileiras deverão procurar o consulado do Japão na região para realizar o cadastro no processo seletivo.

Sobre a seleção

De acordo com a embaixada, o processo seletivo conta com análise documental e com a aplicação de provas escritas. Posteriormente, a documentação do candidatos passará pela análise do ministério japonês.

A bolsa ofertada pelo MEXT é integral e inclui o custeio de passagem aérea, a isenção de taxas escolares e ajuda de custo mensal para a estadia do estudante. Além disso, o programa do governo do Japão também oferta um curso de língua japonesa durante o primeiro ano do bolsista no país.

Acesse o site da embaixada para mais informações.

