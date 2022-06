Programa Penedo Mais Iluminada avança para Rodovia Mário Freire Leahy

Governo Ronaldo Lopes atende mais uma reivindicação antiga da população

Secom PMP

Matéria atualizada às 16h15

O Programa Penedo Mais Iluminada está solucionando a falta de iluminação pública e de rede de energia elétrica no trecho da Rodovia Mário Freire Leahy.

Com recursos próprios do município, o Governo Ronaldo Lopes viabiliza a solução cobrada pelo povo de Penedo.

O serviço de instalação de postes, transformadores e fiação está sendo executado por empresa contratada por meio da Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE).

O trabalho em curso aproveita a interdição do trecho entre o local conhecido como Colina do Oiteiro até o ponto da rodovia aberto para escoamento das águas acumuladas durante o temporal que atingiu Penedo.

O benefício na via de acesso rápido entre as parte alta e baixa da cidade é parte dos investimentos em eficiência energética que a gestão Penedo Crescendo Com Seu Povo.

Bairros e comunidades da zona rural estão ganhando novos equipamentos, principalmente lâmpadas de LED, mais econômicas e de maior durabilidade.

Texto e fotos Fernando Vinícius/Jornalista Secom PMP