Programa Vida Nova nas Grotas inicia obras em Penedo na próxima semana

Equipe técnica e representantes da empresa responsável pelos serviços visitaram localidades que serão beneficiadas

Secom PMP

Os investimentos em qualidade de vida e acessibilidade do Programa Vida Nova nas Grotas – lançado pelo governador Renan Filho e mantido por seu sucessor, Paulo Dantas – começam a ser executados em Penedo a partir da próxima semana.

O início dos trabalhos em áreas de difícil acesso foi definido nesta segunda-feira, 27, durante reunião na Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura de Penedo.

Representantes da empresa vencedora na licitação (ALP Engenharia), da Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Seinfra Penedo e outros setores do governo Ronaldo Lopes definiram o cronograma das atividades.

O Vida Nova nas Grotas vai começar em Penedo na comunidade Brasília, localizada no bairro Santo Antônio, popular Barro Vermelho, área visitada nesta segunda, inclusive nas vias mais prejudicadas pelas chuvas visando possibilidade de inclusão nas obras.

O programa estadual solicitado por Ronaldo Lopes visa solucionar problemas que fazem parte do dia a dia das famílias que residem em outras áreas de Penedo, entre elas Castro Alves (Bititinga) e Senhor do Bonfim (Oiteiro), também incluídas no Vida Nova nas Grotas.

