Estamos quase na metade do ano, mas ainda dá tempo de abrir a sua franquia e começar a faturar! Por isso que, hoje, vamos falar sobre qual franquia abrir em 2022, além de dar opções variadas para todos os bolsos. Fique conosco nesta leitura e aproveite para escolher a franquia que mais combina com você!

Antes de todos, sabe-se que o mercado de franquias é o que mais cresce no Brasil, além de ser um ramo que a mortalidade das empresas é mínima, com apenas 5% em dois anos de abertura.

Quais são as opções de franquias para abrir em 2022?

Antes de optar por uma ou outra franquia, considere:

O mercado e os setores que estão mais consolidados;

Perceba o negócio que se enquadra no seu perfil;

A sua dedicação para o negócio;

Os detalhes da COF (Circular de Oferta de Franquia).

Sendo assim, saiba agora quais são as melhores opções de franquia para abrir em 2022:

Encontre sua Viagem

A franquia oferece serviços no ramo de turismo como passagens, hospedagem em diversos espaços do mundo, pacotes turísticos, entre outros. Possui mais de 500 unidades franqueadas no Brasil, 1 unidade franqueada na Itália e várias outras em negociação em outros países. Dessa forma, a franquia é reconhecida como sendo uma das maiores agências de turismo do Brasil e, por isso, faz muito sucesso.

A marca oferece aos franqueados 2 modelos de negócios: home office e lojas de rua ou shopping.

Assim, a negociação entre franqueadora e franqueado trabalha com valores como:

Primeiramente, o investimento inicial a partir de R$ 12 mil;

Logo após, a previsão de retorno do investimento de 3 a 24 meses;

Por fim, a previsão de faturamento mensal de R$ 50 mil.

Quisto

A Quisto atua no ramo de corretagem de seguros, que possui mais de 100 formas de contrato diferentes, trabalhando em diversos mercados. Entre os serviços oferecidos, estão: empréstimos consignados, financiamentos imobiliários, rastreamento de veículos, planos de saúde, seguros de vida e planos de previdência privada.

Além disso, o franqueado pode optar por trabalhar somente com alguns produtos ou com todos. Sendo assim, a franqueadora conta com um sistema de informações que oferece mais de 20 opções de cotação para um mesmo contrato.

A franqueadora oferece 2 modelos de negócio para o franqueado: home office ou loja.

Para tanto, a negociação entre franqueadora e franqueado trabalha com valores como:

Investimento inicial a partir de R$ 21 mil;

Previsão de retorno do investimento entre 6 a 18 meses;

Previsão de faturamento mensal de R$ 50 mil.

Acquazero

Essa franquia conta com quase 500 unidades franqueadas em todo o Brasil, além de estar presente nos Estados Unidos e na República Dominicana. Oferece serviços de cuidados automotivos, tendo em seu portfólio inúmeras opções de formas de prestação de serviço, incluindo principalmente, o enceramento, polimento, remoção de manchas, cristalização e vitrificação na pintura.

A franquia apresenta como diferencial, a utilização de apenas 300ml de água para lavar o carro na parte externa, enquanto os outros serviços utilizam produtos biodegradáveis.

A franqueadora oferece 6 modelos de negócios para os franqueados, sendo 3 em forma de home office, 2 em forma de loja e 1 em forma de desenvolvedor de área.

Para tanto, a negociação entre franqueadora e franqueado trabalha com valores como:

Investimento inicial a partir de R$ 23 mil;

Previsão de retorno do investimento de 3 a 24 meses;

Previsão de faturamento mensal a partir de R$ 70 mil.

O Boticário

Essa famosa franquia oferece produtos de perfumaria e cosméticos, possuindo reconhecimento em todo o Brasil.

Para adquirir uma franquia da marca, a negociação entre franqueadora e franqueado trabalha com os seguintes valores e prazos:

Investimento inicial a partir de R$ 85 mil;

Previsão de retorno do investimento de 36 a 60 meses;

A previsão de faturamento mensal não foi informada.

CEBRAC

A franquia atua no ramo de educação, oferecendo cursos voltados para as áreas de administração, comercial, pedagogia, marketing, gestão de pessoas e tecnologia da informação.

A CEBRAC possui mais de 150 unidades franqueadas espalhadas pelo Brasil.

Se você ficou interessado, saiba que, para a negociação entre franqueadora e franqueado, é fundamental saber que:

Primeiro, o investimento Inicial é a partir de R$ 195 mil;

Em segundo lugar, a previsão de retorno do investimento que é de 24 meses;

Por fim, a previsão de faturamento mensal é de R$ 100 mil.

Por fim, estas são algumas das opções de franquia que estão em alta no Brasil em 2022. Sendo assim, se a sua intenção é investir em franquias, vale a pena ampliar os seus estudos e, assim, verificar qual é a que mais se adequa ao seu perfil e está dentro da sua possibilidade de investimento! Dessa forma, o sucesso do seu negócio com certeza virá!