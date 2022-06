Quando o repasse de franquia vale a pena?

Devido a inúmeros fatores, um investidor pode acabar por decidir vender a sua unidade associada. Assim, conseguindo uma excelente quantia caso a negociação seja bem feita. Esse acordo é chamado de repasse de franquia e é comum o questionamento de quando essa venda vale a pena.

Como toda transação financeira, é preciso tomar certos cuidados para não surgir prejuízos desnecessários. Uma vez que, os valores podem ser diferentes daqueles investidos inicialmente. Ainda mais, da quantia a faturar em determinado espaço de tempo pela unidade.

Confira quando vale a pena o repasse de franquia

Ao contrário do que muitos pensam, o repasse de franquia não acontece apenas quando o negócio está mal encaminhado. Muito pelo contrário, muitos franqueados optam por essa negociação mesmo quando o negócio ainda vale a pena. No entanto, essa prática é mais comum de ocorrer no mercado financeiro americano.

Isso ocorre, exatamente pelo que foi exposto anteriormente: existem diferentes motivos que podem estimular essa decisão. Inclusive, o próprio investidor antigo pode faturar em cima da mesma unidade como um ativo. Isto é, contando com ações negociadas no momento do repasse. No entanto, quem compra também possui muitos benefícios dependendo do seu contexto e dos seus objetivos.

Contextos positivos para quem compra

Agora, confira as vantagens de fazer o repasse da franquia.

Custos iniciais

Um dos fatores fundamentais que determinam um bom negócio desse tipo é a ausência dos custos iniciais. Assim sendo, como a unidade já teve a instalação feita e os gastos de manutenção, na maioria das vezes, já estão em dia, o valor com a estrutura do negócio reduz drasticamente e pode ser até mesmo inexistente.

Dessa maneira, os únicos valores a serem usados pelo empreendedor são aqueles com foco nas etapas legais, como tarifas tributárias locais. Dessa maneira, o preço final do contrato também diminui, sendo necessário conferir esses detalhes para saber se o repasse de franquia vale a pena.

Público fidelizado

Ainda, é preciso observar como está o funcionamento do mercado local em relação a demandas para o serviço ou produto oferecido. Ou seja, avaliar se o público circulante costuma frequentar a unidade e se há recorrência de clientes fidelizados. Além do mais, deve analisar se há consumidores em outros estabelecimentos que oferecem o mesmo tipo de serviço ou se a questão é restrita à unidade da marca.

Então, esse contexto é importante para ditar se o repasse do negócio tem como razão, beirar a falência ou se é por algum outro motivo mais específico do franqueado vendedor. Isso porque esse fato pode ser um indicador de potenciais dívidas e consequentes conflitos com instituições financeiras.

Contextos positivos para quem realiza o repasse de franquia

Saiba quais são as vantagens para quem deseja repassar a franquia

Inabilidade de gestão

Muitos empreendedores acabam não conseguindo adaptar suas habilidades profissionais com aquele tipo de negócio escolhido. Muitas das vezes, essa inabilidade se relaciona com o segmento de franquia, percebido somente a longo prazo. Pois, quando se cria o momento em que o repasse de franquia vale a pena pensar sobre o assunto.

Geralmente, essa conclusão chega após uma análise minuciosa do perfil de investidor e a sua atuação dentro do mercado local. Portanto, é possível fazer um comparativo com as outras empresas que oferecem o mesmo serviço, avaliando a capacidade de elaborar estratégias específicas do setor.

Com isso, como dito, o atual franqueado pode vender a sua unidade e manter o recebimento de uma pequena porcentagem do lucro. Para isso, ele pode investir na negociação de ações ou pode simplesmente repassar o estabelecimento por completo, seguindo as regras da marca.

Novas oportunidades de investimento

Ainda, um dos contextos mais plausíveis de quando o repasse de franquia vale a pena é o surgimento de uma oportunidade de negócio mais rentável. No entanto, isso não significa que o empreendimento atual esteja em desordem ou não valha mais a pena.

Com isso, se nota como essa situação pode ser vantajosa tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando. Pois, ambos irão adquirir novas unidades com bons índices de rentabilidade. Inclusive, o vendedor deve fazer uma análise do perfil do comprador para não criar uma má reputação da marca.

Por fim, essa nova oportunidade de investimento pode ter mais afinidade com as habilidades de gestão do franqueado, o que resolve a problemática do tópico anterior. Assim, as competências profissionais tomam um lugar mais adequado para exercê-las, de modo a garantir até mesmo um lucro maior pelo empresário.