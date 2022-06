Quina de São João de 2022! Tente a sorte neste concurso da loteria federal

No dia 30 de maio começaram as vendas dos bilhetes para a Quina de São João das loterias Caixa. Os números serão sorteados no mês de junho, assim, mudarão a sorte de uma ou várias pessoas. Se você quer ser um desses afortunados, fique atento à matéria desta segunda-feira (06) do Notícias Concursos.

Diferente dos diversos outros sorteios, a Quina de São João não acumula e possui valores mais altos de prêmio. Ademais, ela é semelhante ao concurso da Mega da Virada, que é uma edição especial vinculada a uma data importante do calendário.

Conheça mais sobre a Quina de São João

A loteria é muito usada por diversas pessoas como uma possibilidade de transformar a própria vida e todos ao seu redor. Com a situação difícil em que o Brasil se encontra, o próximo ganhador poderá respirar aliviado, e provavelmente, dinheiro nunca mais será uma preocupação para essa pessoa.

O concurso especial da Quina é o sorteio realizado em junho, mês das festas juninas. Ao longo do ano são arrecadados 15% dos valores dos sorteios regulares para serem usados nesse especial. Até o dia de hoje, a quantia está na casa dos 133 milhões de dólares.

A realização do sorteio não difere muito dos concursos regulares. O que atrai os apostadores é a quantia exorbitante de dinheiro que está em jogo. Outro destaque é a não acumulação do prêmio. Se ninguém acertar todas as dezenas, a premiação irá para quem acertar as 4 dezenas, e assim por diante.

A expectativa é que a quantia sorteada chegue na casa dos 300 milhões de reais. O sorteio dos números será no dia 25 de junho e acontecerá, como sempre, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. Toda a transmissão do evento fica disponível através do canal da Caixa no YouTube.

Como apostar?

Sua aposta deverá ser feita nas lotéricas da Caixa em volantes próprios da Quina especial, que estão liberados desde o dia 30 do maio. No volante, você deve escolher entre 5 e 15 números disponíveis em 80 dezenas.

A aposta mínima de 5 números é de R$ 2,00, mas quanto mais números, maiores suas chances de acertar. As Loterias Caixa também possibilitam a aposta pelos meios digitais, como site e aplicativo. Nesse caso, a aposta mínima é de R$ 30,00, seja na Quina de São João ou outra modalidade.

