Reajuste nos pagamentos: confira qual é a parcela máxima seguro-desemprego 2022

O seguro-desemprego é um benefício concedido aos trabalhadores brasileiros em caso de demissão. E nesse ano, da mesma maneira que o salário-mínimo, ele foi reajustado de acordo com o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do ano de 2021. Dessa forma, os valores foram ajustados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Saiba a parcela máxima seguro-desemprego 2022 na matéria desta sexta-feira (10) do Notícias Concursos.

Esse benefício visa assegurar os trabalhadores que foram dispensados sem justa causa. O depósito da quantia é realizado pela Caixa Econômica Federal, utilizando os recursos do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Há uma série de pormenores que você precisa saber a respeito do pagamento do benefício, uma delas é a parcela máxima seguro-desemprego 2022.

Critérios para acessar o benefício

Os cidadãos que cumprirem os requisitos, podem receber entre três ou cinco pagamentos mensais. A quantidade varia de acordo com o período em que se trabalhou, bem como quantas vezes já se utilizou o recurso. Esse depósito pode acontecer de maneira consecutiva ou alternada.

Por exemplo, se for sua primeira solicitação e você trabalhou por 12 meses, terá direito a 4 parcelas. Já se você trabalhou por 24 meses, poderá receber por 5 meses. Pessoas que já estão usando esse benefício pela segunda vez e trabalharam por 9 meses, receberão apenas 3 meses de seguro. Ademais, se trabalharam por 24 meses, receberão 5. Cada caso possui a condição avaliada individualmente.

Quem tem direito ao benefício?

Recebem alguma quantia os trabalhadores demitidos sem justa causa. Pessoas que tiveram a suspensão do seu contrato devido à participação em algum programa de treinamento, curso ou qualificação que está sendo ofertado pela empresa também estão aptos ao recebimento.

A saber, indivíduos resgatados de situação análoga à escravidão e também os pescadores que estão em período de defeso têm direito ao requerimento. Assim, para poder acessar a quantia, é preciso atender a carência que citamos acima e não ser beneficiário da Previdência, com exceção do auxílio-acidente, suplementar e o abono de permanência no serviço.

Parcela máxima seguro-desemprego 2022

De acordo com o site do Governo Federal, a quantia máxima praticada no ano de 2022, de acordo com o INPC do ano passado, será de R$ 2.106,08. Essa parcela será paga a pessoas que recebiam pagamentos acima de R$ 3.097,00, sendo que é o teto de pagamento do benefício.

Quem recebia até R$ 1.858,17 deve multiplicar o salário médio por 0,8 para saber a quantia que receberá. Ou seja, a parcela máxima do seguro-desemprego de 2022 não será muito maior que dois mil reais.

