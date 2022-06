realme anuncia lançamento oficial do GT NEO 3

A realme, fabricante chinesa de smartphones, anunciou o lançamento oficial dos aparelhos realme GT NEO 3 e realme GT NEO 3T ao mercado global. O realme GT NEO 3 é o destaque e possui uma série de recursos premium, como design exclusivo inspirado nas pistas de corrida, tecnologia de carregamento rápido de 150 W, processador Dimensity 8100 e outro processador exclusivo para a operação da tela.

O novo dispositivo está disponível em duas versões, a primeira com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento e uma segunda, mais avançada, com 12 GB de RAM e 256GB de armazenamento.

A realme destaca como diferencial a tecnologia usada na bateria do seu aparelho. Segundo a fabricante, o dispositivo tem a melhor experiência em carregamento rápido do segmento. Além de tem uma capacidade de 4500 mAh, considerada padrão para os smartphones, ela conta com uma tecnologia de carregamento rápido de 150 W. Com ela, é possível carregar a bateria do 0% até 50% em cinco minutos, ou do 0% a 100% em 15 minutos.

O realme GT NEO 3 também possui certificação Safe Fast-Charge System TÜV Rheinland. Com 38 camadas de segurança e um chip MCU de segurança de carregamento, o dispositivo oferece alto nível de proteção. Além disso, o smartphone tem uma capacidade de bateria de pelo menos 80% após 1600 ciclos completos de carga e descarga, quantidade equivalente ao dobro do padrão estabelecido pela indústria, prolongando a vida útil da bateria.

Outras características que fazem do novo GT premium

O realme GT NEO 3 possui tela OLED de 6,7 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz. Para quem joga, o processador octacore de 2,4 GHz da MediaTek vai permitir uma taxa de quadros mais alta, utilizando menor uso de energia e taxa de reconhecimento ao toque de 360 Hz. Segundo a realme, ele é o primeiro smartphone com o Dimensity 8100, de 5 nanômetros e que é 25% mais eficiente em termos de consumo de energia do que os chips de geração anterior.

Já para reduzir o tamanho de sua moldura, o aparelho utiliza outro chip de nova geração no processo de envelopamento, também utilizado no iPhone. Como resultado, a moldura do smartphone é ultrafina.

Esse processador, que é dedicado à tela, também aumenta a qualidade de exibição dos jogos mobile. O componente otimiza a cor e a nitidez para garantir uma taxa de quadros consistente, reduzindo o desfoque de borrões por movimento e aprimorando cada quadro em até 100%, garantindo uma experiência de jogo suave e fluida. É o primeiro smartphone da realme com essa tecnologia, que também reduz em 22% o consumo de bateria.

O realme GT NEO 3 mantém seu sistema de câmera tripla, e utiliza o mesmo sensor do modelo realme GT 2 Pro, o Sony IMX 766 de 50 MP. Completando o conjunto, ele traz a câmera ultrawide de 119° com resolução de 8 MP e uma lente macro de 4 cm com resolução de 2 MP. A tecnologia Night Falcon Engine melhora o brilho, a nitidez e a taxa de ruído de qualquer imagem, tornando-as mais dinâmicas mesmo em condições de pouca luz.

realme GT NEO 3T

Junto ao lançamento, a realme também anuncia oficialmente o realme GT NEO 3T, que também traz como destaque sua tecnologia de carregamento. Isso porque ele conta com o SuperDart de 80W, além de uma bateria de 5000 mAh, que permitem alta taxa de carregamento.

O realme GT NEO 3T também possui tela E4 AMOLED de 6,62 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e resolução Full HD+. Já o processador é o octacore Snapdragon 870, de 2,2 GHz, com suporte ao 5G. Além disso, ele apresenta 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno.

Como o realme GT NEO 3, a versão GT NEO 3T possui câmera tripla com IA, incluindo uma câmera principal de 64 MP, lente ultrawide de 119° e 8 MP e lente macro de 2 MP. O smartphone também foi equipado com o Modo de Fotografia Urbano, uma das inovações mais recentes da marca.

Os dois aparelhos contam com a parte traseira inspirada no automobilismo, mais especificamente, no caso do GT NEO 3, na história do lendário piloto Carroll Shelby, que em 1965 pintou listras em um carro esportivo de última geração para expressar sua paixão pela velocidade.