Resultado da Lotomania: nenhum ganhador levou o grande prêmio; acumulado chega a R$ 4,5 milhões

O resultado da Lotomania não premiou nesta segunda-feira (13), portanto, o prêmio está acumulado para o próximo concurso 2326, que será sorteado na quarta-feira (15), valendo R$ 4,5 milhões. Um ou vários felizardos podem levar a grande quantia para casa, se acertarem as 20 dezenas entre 100 no volante. Saiba mais na matéria desta terça-feira (14) do Notícias Concursos.

Resultado da Lotomania premiou nas faixas secundárias

O sorteio do concurso 2325, que aconteceu nesta segunda-feira (13), como citamos, com o resultado da Lotomania, não premiou na faixa principal. Entretanto, nas secundárias, houve ganhadores, sendo:

19 acertos – 6 apostas levando R$ R$ 37.971,53 cada;

18 acertos – 110 apostas levando R$ 1.849,26 cada;

17 acertos – 794 apostas levando R$ 179,33 cada;

16 acertos – 4052 apostas levando R$ 35,14 cada;

15 acertos – 16209 apostas levando R$ 8,78 cada.

Os números sorteados foram: 08 – 09 – 12 – 22 – 30 – 34 – 39 – 41 – 45 – 50 – 54 – 61 – 65 – 69 – 74 – 76 – 83 – 88 – 90 – 92.

Como os outros sorteios administrados pela Caixa Econômica Federal, esse aconteceu no Espaço Loterias, em São Paulo. Ademais, são sempre às segundas-feiras, quartas-feiras e às sextas-feiras, às 20 horas.

Conquanto, no concurso, o apostador escolhe 50 dezenas no volante que contém 100 números. Assim, já está concorrendo à loteria, tendo outras opções de jogos. Não é à toa que essa é uma das loterias com mais fama de ser fácil de ganhar. Não só por ter dois sorteios por semana, mas pela variedade nas apostas.

Para ganhar o prêmio na faixa principal é necessário acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhuma dezena do sorteio. Assim, a probabilidade de levar o prêmio para casa aumenta. Mas, mesmo sendo assim, tão fácil, os valores dos prêmios são muito bons. O valor de cada aposta é invariável, custando somente R$ 2,50. Não há a possibilidade de aumentar a quantidade de jogos por volante, como nas outras loterias.

Como ocorre o fechamento na Lotomania?

O fechamento da Lotomania é uma maneira de apostas onde pode se escolher mais números para jogar, otimizando o jogo, o tempo e o valor investido. Dessa forma, é possível que se ganhe prêmios menores a depender da quantidade de números apostados e do quanto o apostador pretende ganhar.

Dessa forma, o fechamento funciona assim: o apostador escolhe mais números, mas eles não serão usados no mesmo volante. Isso porque a modalidade não dá a opção de jogar mais que 50 dezenas de uma vez.

Então, através da programação do sistema, escolhe-se mais dezenas garantindo que, no caso do acerto de determinada quantidade de números, seja possível levar alguma premiação.

Mas vale ressaltar que é necessário que os números sorteados estejam entre os que o apostador escolheu. Ademais, uma das vantagens desses tipos de aposta está no fato de ter mais que 50 dezenas para escolher e acertar 20 dentro do sorteio.

Caso o apostador escolha essa opção, deve optar por números que estejam entre 51 a 100. O sorteio dessa loteria possui:

1 combinação com 20 pontos;

20 combinações com 19 pontos;

190 combinações com 18 pontos;

140 combinações com 17 pontos;

845 combinações com 16 pontos.

Conquanto, deve-se levar em fala que uma aposta repetida não aumenta a probabilidade de ganho com o resultado da Lotomania. A modalidade também não garante que o maior prêmio seja ganho, pois, as apostas são em cima das faixas menores. Assim, deve-se pensar bem melhor tipo de jogo para o tipo de aposta que se pretende fazer, escolher com cuidado os números e contar com a sorte.