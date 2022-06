Rio+Saneamento abre vagas no Rio de Janeiro

A concessionária Rio+Saneamento anunciou a abertura de novas vagas de emprego no Rio de Janeiro. A empresa, que faz parte do Grupo Águas do Brasil, oferece, atualmente, chances para atuação na Zona Oeste da capital fluminense, mas novas vagas devem ser abertas em breve para atender a uma demanda em 18 municípios do interior do estado. A previsão é de que 350 novas posições até o fim de julho, com início imediato.

Atualmente, as chances são para os cargos de apropriador de serviços, assistente técnico, auxiliar técnico, geofonista, operador de CCO, operador sistema, operador volante – distribuição, programador de serviços, técnico de automação II, técnico de operações II, técnico de operações II – distribuição e técnico de operações II – tratamento – água.

As vagas são para atuação nos bairros de Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Kennedy e Vila Militar.

De acordo com a empresa, os salários são compatíveis com o mercado e há chances para diversos níveis de escolaridade e senioridade – de operacional à supervisão.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da empresa clicando aqui. No endereço é possível conferir a lista completa de posições disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação.

