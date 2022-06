Rodovia Mário Freire Leahy permanece interditada para veículos

Secom PMP

O trânsito de veículos na Rodovia Mário Freire Leahy permanece interditado, medida de precaução da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) da Prefeitura de Penedo.

O trabalho de recuperação do ponto localizado nas imediações do acesso para o bairro Nossa Senhora de Fátima (Córeia), na parte baixa da rodovia, ainda não está totalmente concluído.

Trecho danificado pelas chuvas na Rodovia Mário Freire Leahy é recuperado

A liberação do tráfego de carros na via de acesso rápido entre a orla de Penedo e a parte alta da cidade deve ocorrer nesta quinta-feira, 24, se as chuvas permitirem a finalização dos serviços.