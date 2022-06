Ronaldo Lopes e Paulo Dantas anunciam investimentos para Penedo no sábado, 11

Governador de Alagoas e Prefeito de Penedo assinam convênios, lançam programas e entregam veículos

O Prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, e o Governador de Alagoas, Paulo Dantas, trazem ótimas notícias para a população penedense.

Os gestores assinam convênios, lançam programas sociais e entregam equipamentos durante agenda de trabalho que acontece em Penedo no próximo sábado, 11.

Os avanços na assistência à população serão apresentados no Complexo Educacional e Esportivo Governador Moacir Andrade, o antigo Ginásio do SESI, a partir das 14 horas.

Vida Nova

Em seu retorno a Penedo, o Governador Paulo Dantas oficializa o Vida Nova nas Grotas, programa lançado por Renan Filho que investe na infraestrutura de comunidades situadas em área de difícil acesso.

Desenvolvido em parceria com a ONU e vencedor de prêmio internacional para projetos inovadores, o Vida Nova nas Grotas em Penedo é mais um benefício viabilizado por Ronaldo Lopes junto ao governo estadual.

A articulação do prefeito com os governadores atenderá localidades dos bairros Santo Antônio (Barro Vermelho), Senhor do Bonfim (Oiteiro) e Castro Alves (Bititinga).

Mesa Cheia

O desenvolvimento de políticas públicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social também é prioridade na gestão Penedo Crescendo Com Seu Povo. Além dos trabalhos de rotina, Ronaldo Lopes lança programas de distribuição de renda.

O Mesa Cheia e o Bolsa Auxílio Permanência serão apresentados ao Governador Paulo Dantas durante a solenidade que terá ainda a entrega de veículos e equipamentos do Fortalece Alagoas.

