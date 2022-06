Ronaldo Lopes empossa os novos gestores de pastas da Prefeitura de Penedo

Turismo e Comunicação avançam para setores do primeiro escalão do governo

O Prefeito Ronaldo Lopes deu posse nesta quinta-feira, 02, aos gestores das pastas criadas por sua importância para Penedo e para a gestão do município, ambos profissionais com mérito reconhecido em suas áreas de trabalho.

Para comandar a Secretaria Municipal de Turismo (SETUR), Ronaldo Lopes convidou Jair Galvão Freire Neto, servidor do Ministério do Turismo que administrou o mesmo setor na Prefeitura de Maceió entre 2015 e 2021.

Alagoano e especialista na área, Jair Galvão traz sua experiência para incluir Penedo no portfólio nacional das agências e operadoras de turismo, conforme destacou sobre um dos pontos do trabalho que será desenvolvido de forma conjunta e com apoio incondicional do prefeito pendense.

Ronaldo Lopes frisou que o turismo é a resposta mais rápida para geração de emprego e renda em Penedo, cidade que tem muito mais do que seu conhecido acervo histórico e cultural.

A realização de congresso e eventos em nosso Centro de Convenções e o potencial ainda pouco explorado do Rio São Francisco são duas vertentes para avançar com Jair Galvão, alagoano com trânsito no trade turístico estadual e nacional, além de ser também responsável pelo recente salto de qualidade no turismo da capital alagoana.

E foi justamente a melhoria de um dos setores da Prefeitura de Penedo que fez o Departamento de Comunicação voltar à condição de Secretaria Municipal. O trabalho desenvolvido por Kim Emmanuel Guimarães Minas Lopes foi enaltecido por Ronaldo Lopes durante o ato que efetivou o webdesigner penedense gestor da Secom.

Kim Emmanuel agradeceu o reconhecimento, o apoio dos demais setores do governo municipal e, conforme destacou, da imprensa. Ele frisou o apoio dos meios de comunicação não só nas ações institucionais, mas também na divulgação de informações de utilidade pública.

Confira quem são os novos membros do primeiro escalão do governo Ronaldo Lopes

Jair Galvão Freire Neto – Secretário Municipal de Turismo

Nascido em Maceió, Jair Galvão é turismólogo e Mestre em estudos turísticos pela Universidade Internacional da Flórida, servidor efetivo do Ministério do Turismo (MTur) cedido para assumir o cargo no primeiro escalão da Prefeitura de Penedo.

Da mesma forma, o profissional especializado foi cedido pelo MTur para administrar a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer da Prefeitura de Maceió no período de 2015 a 2021.

Entre 2018 e 2021, ele presidiu a Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (Anseditur).

Em seu órgão de origem, Jair Galvão atuou como Coordenador-geral de Competitividade e Inovação e Coordenador-geral de Qualificação de Serviços Turísticos pelo MTur.

O Secretário de Turismo da Prefeitura de Penedo também tem experiência no Governo de Alagoas, onde foi Diretor de Destinos e Produtos da Secretaria de Estado do Turismo de Alagoas.

Kim Emmanuel Guimarães Minas Lopes – Secretário Municipal de Comunicação

Kim Emmanuel Guimarães Minas Lopes nasceu em Penedo em 17 de dezembro de 1982, estudou nas escolas Leonor Gonçalves Peixoto (Tampinha), Colégio Imaculada Conceição e Colégio Santa Úrsula, em Maceió.

Webdesigner, Kim Emmanuel começou a empreender logo cedo, sendo criador de um dos primeiros sites de Penedo, o canalpenedo.com.br

Ele também trabalhou para emissoras de rádio e portais eletrônicos da cidade, realizando serviços pioneiros como disponibilizar a programação ao vivo da rádio Penedo FM na web.

Kim Emmanuel também foi o responsável por fazer a primeira transmissão ao vivo, em áudio e vídeo, de uma sessão legislativa entre todas as Câmaras de Vereadores dos municípios do interior de Alagoas, serviço realizado na Câmara Municipal de Penedo há mais de 10 anos, casa legislativa que mantém o serviço ativo.

O Secretário Municipal de Comunicação da Prefeitura de Penedo é ainda fundador do site Boa Informação, portal de notícias que está os mais acessados de Alagoas.

Na Prefeitura de Penedo, Kim Emmanuel começou a prestar serviço como designer gráfico e assumiu a missão de coordenar a comunicação institucional do município atendendo convite do Prefeito Ronaldo Lopes, desde o início da gestão Crescendo Com Seu Povo.

