Saiba como ativar o seu PIS na Carteira de Trabalho Digital com ESTE método

A Carteira de Trabalho Digital é uma versão criada para facilitar a vida dos trabalhadores que exercem atividade em regime CLT. Por meio dela, o trabalhador consegue ter acesso a informações importantes, como a contribuição anual do PIS, entre outras.

Como ter acesso ao PIS na Carteira Digital?

Os trabalhadores podem contar com a Carteira de Trabalho Digital desde 2019. Basta baixar o aplicativo, disponível gratuitamente para Android e iOS. Ao instalar a plataforma no dispositivo será necessário criar uma conta autenticada no site do Governo Federal.

Com a suspensão do abono salarial PIS/Pasep no ano passado, os trabalhadores estão ansiosos para receber o benefício em 2022. Através da Carteira Digital é possível consulta-lo, basta informar o CPF para ter acesso às informações do Programa de Integração Social (PIS).

Na prática, o trabalhador deve acessar o aplicativo Carteira Digital e selecionar a aba “Benefícios”. Depois disso, será necessário clicar na opção “Abono Salarial”. Desta forma, o empregado consegue verificar o seu direito ao benefício. Além disso, é possível conferir o valor e data de pagamento do abono.

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal, e tem valor máximo equivalente a um salário mínimo. O pagamento será liberado a partir do dia 8 de fevereiro e é referente ao ano-base 2020. Para ter direito é preciso ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano em questão.

Caixa libera saque triplo do PIS/Pasep aos trabalhadores

O saque triplo do PIS/Pasep está confirmado para liberação. A princípio, para quem ainda não sabe, o Governo Federal libera neste momento nada menos que três pagamentos do benefício para milhares de cidadãos.

De antemão, é importante destacar que a liberação ocorre para trabalhadores da iniciativa privada e também servidores públicos.

Desde já, os valores liberados são referente ao abono salarial, tanto para quem trabalhou em 2019 quanto em 2020. Ademais, o benefício é liberado nas cotas do fundo do programa.

Antes de mais nada, é importante ressaltar que o PIS (Programa de Integração Social) é pago pela Caixa Econômica Federal para trabalhadores da iniciativa privada. Por outro lado, o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é transferido pelo Banco do Brasil aos servidores públicos.

Como consultar?

Os trabalhadores podem consultar as informações do benefício pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pela central de atendimento Alô Trabalho, no número 158. No entanto, também é possível consultar o PIS/Pasep pelos canais do banco em que recebe o benefício.

Para o trabalhador que atua em empresas privadas (PIS):

No Aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da caixa;

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Para os servidores públicos (Pasep):

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).