saiba como cancelar uma compra

O Nubank vem mostrando grandes inovações no mercado financeiro, deve-se lembrar que esta foi a principal iniciativa da empresa, visando sempre simplificar e revolucionar os serviços financeiros no Brasil. A fintech iniciou seus trabalhos em 2013 com um cartão de crédito sem anuidade ou taxas escondidas, e logo depois vieram novos produtos e serviços.

Contudo, como você deve proceder caso apareça uma compra no seu cartão de crédito que você não reconheça ? Nesse caso, descobrir como cancelar uma compra no Nubank pode ser uma solução viável. Quando existem compras desconhecidas ou com duplicidade na fatura do seu cartão, você pode contestá-las através do seu aplicativo da empresa.

Como cancelar e pedir o estorno de uma compra no Nubank

Para cancelar uma compra no cartão de crédito Nubank, antes de tudo, é necessário entrar em contato diretamente com o estabelecimento para solicitar o cancelamento da compra. Isso é necessário pois as operadoras de crédito não possuem autonomia para cancelar uma compra de tal maneira sem considerar os dois lados da transação.

No entanto, caso o estabelecimento esteja incomunicável ou não tenha prestado nenhum tipo de assistência, é possível solicitar a ajuda do Nubank para contestar aquela compra através do processo de Chargeback. Veja a seguir como pedir o estorno de sua compra:

Acesse o app do Nubank (Android | iOS); Toque na aba “Cartão de crédito” para acessar sua fatura; Selecione a compra que você deseja cancelar; Depois, toque em “Relatar um problema”; Em seguida, especifique o motivo de cancelamento; Então, o Nubank irá redirecionar você para entrar em contato com o estabelecimento; Caso nenhuma resposta seja obtida, toque em “Continuar mesmo assim”; Feito isso, você deverá enviar um comprovante de pagamento para abrir a solicitação de contestação da compra.

De acordo com a empresa, o reembolso pode ser feito caso você tenha comprado um produto e recebeu outro; se a mercadoria veio com defeito e não foi trocada; se você não reconhece aquela compra na fatura; ou mesmo quando você só se arrependeu de ter feito a compra dentro do prazo permitido e não recebeu assistência da loja.

Comprovantes para cancelar uma compra

De acordo com o Nubank, para casos de arrependimento você tem até 7 dias para desistir de um contrato de compra (contando a partir do dia que você recebeu o produto). Já para abertura de contestação esse período é estendido para até 120 dias após a compra ou data de realização do serviço.

De acordo com a empresa, há alguns documentos que podem ser encaminhados no caso de cancelamento da compra. Estes são:

Print do comprovante de pagamento;

Recibo da maquininha de cartão;

Nota fiscal;

Extrato bancário.

De acordo com o serviço de SAC do Nubank, é recomendável que esses comprovantes sejam enviados em prints no formato PDF diretamente através do aplicativo. O envio dessa documentação também pode ser realizada via e-mail para o endereço: meajuda@nubank.com.br.