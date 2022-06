Saiba como consultar NIS pelo número do CPF e evite dores de cabeça

O Número de Identificação Social, popularmente conhecido como NIS, é a forma que o Governo Federal tem de identificar o cidadão para pagar os benefícios sociais. Mas, quais benefícios? Por exemplo: Auxílio Gás, Auxílio Brasil, Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros. Se você é um beneficiário é necessário que leia a matéria desse sábado (11) do Notícias Concursos. Isso porque saberá como consultar NIS pelo número do CPF para evitar dores de cabeça e até mesmo conhecer o calendário de pagamento.

Os benefícios do Governo Federal são destinados aos cidadãos que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Cada um deles é voltado a um tipo de família. Então, para saber se você é apto a receber é preciso ver as regras de cada programa. Todos eles estão descritos no site do Governo. Mas, se você não entende os pormenores, não se preocupe que vamos te mostrar como consultar NIS pelo número do CPF.

O que é o NIS?

O NIS significa número de identificação social e ele possui onze dígitos. Sua função é a de identificação como um cidadão que recebe determinado benefício social do Governo. O último número é usado como parâmetro para classificar a ordem de depósito do valor. Através de um calendário amplamente divulgado, você conseguirá saber quando seu dinheiro cairá na sua conta social.

O NIS é fornecido através do banco de dados do CNIS (Sistema Nacional de Informações Sociais) ou através da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social). Para poder fazer parte do grupo que recebe os benefícios do Governo, você deverá se cadastrar no CadÚnico e participar da entrevista. Depois disso, você passará a ter um NIS e poderá receber a quantia.

Como consultar NIS pelo número do CPF

Para saber seu número, o cidadão pode consultar o cartão cidadão. O número impresso nele é o mesmo usado como reconhecimento do NIS. Outra opção é a consulta através do site Meu INSS. Então, para isso, basta digitar seu CPF e sua senha do portal, assim, terá acesso ao número dentro do portal.

Através do app do Meu CadÚnico é possível realizar a consulta do NIS. Para isso, baixe o aplicativo no seu celular e siga o passo a passo para entrar no portal. Outra opção é através do telefone da Caixa 0800-726-0207. Após ser atendido, siga o que a atendente solicitar, informe seu CPF e anote os dígitos que ela te informar. Essas são as principais formas de consultar NIS pelo número do CPF.

