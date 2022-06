Saiba como pagar os boletos no WhatsApp em 2022

Boletos podem ser pagos no WhatsApp por meio da carteira digital 99Pay. A possibilidade surge para usuários do mensageiro que possuem cadastro no sistema de pagamentos do 99. Basta ter, ao menos, R$ 10 na plataforma para ativar a funcionalidade.

Na prática, o usuário deve adicionar o número oficial da carteira digital no celular para realizar o pagamento do boleto através do chat do WhatsApp. Neste caso, é preciso salvar o (61) 3550-8938, e iniciar uma conversa pela plataforma.

Como pagar boletos pelo WhatsApp usado o 99Pay?

A princípio, após adicionar o número oficial do 99Pay, acesse o WhatsApp e:

Em primeiro lugar, abra o chat com o contato do 99Pay; Digite a palavra “Menu” e envie; Na sequência, aceite os termos de serviço; Agora, clique em “Ver Menu”; Em seguida, selecione a aba “Pagar boletos” e depois “Enviar”; Neste momento, será necessário digitar o código de barras do boleto, enviar o documento em PDF ou mandar uma foto clicando no ícone da câmera; Feito isto, confirme se todas as informações do boleto estão corretas; Caso tudo esteja ok, vá em “Confirmar” para concluir o pagamento; Por fim, o seu boleto foi pago pelo 99Pay.

Aplicativo começa a liberar recurso de reagir mensagens

Os usuários do WhatsApp já conseguem reagir a mensagens no aplicativo. Antes de mais nada, é importante destacar que a novidade está disponível tanto para celulares quanto para computadores.

Além da possibilidade de se expressar frente a uma mensagem, o usuário consegue visualizar qual o emoji usado pelo seu contato. Atualmente, é possível optar entre seis figuras nas opções do aplicativo. Seja como for, cabe salientar que o recurso está disponível para conversar em grupos ou privadas. Veja como verificar com quais emojis os seus contatos reagiram às mensagens. O procedimento para descobrir quem usou reações no WhatsApp é muito simples. Confira: Em primeiro lugar, abra algum chat em grupo do WhatsApp; Em uma mensagem que recebeu reações, clique na bolha que exibe os emojis utilizados para interagir; Feito isto, aparecerá o nome de todos os contatos que reagiram e o respectivo emoji utilizado na mensagem; Portanto, para finalizar, feche a janela clicando em qualquer outro lugar da tela do WhatsApp. Todavia, é importante ressaltar que a funcionalidade de reagir a mensagens está sendo liberada de forma gradual, sendo assim, é possível que demore a chegar no seu dispositivo.