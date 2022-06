Saiba quando sai o segundo lote imposto de renda 2022 e quem terá direito a receber

O pagamento da restituição do Imposto de Renda de 2022 começou no dia 31 de maio. Nessa primeira rodada das restituições, foram pagos cerca de 6,3 bilhões para mais de 3 milhões de contribuintes. Ademais, já foi divulgado pela Receita Federal todo o calendário. Então, veja quando sai o segundo lote Imposto de Renda e quem terá direito a receber na matéria dessa segunda-feira (06) do Notícias Concursos.

Nessa primeira leva de pagamentos, receberam idosos acima de 80 anos, idosos com idades entre 60 e 79 anos, bem como contribuintes que possuem algum tipo de deficiência física ou mental. Os portadores de alguma moléstia grave e os contribuintes que trabalham no magistério também receberam. Agora, saberemos mais sobre o segundo lote do Imposto de Renda 2022 e quem terá direito a receber.

Como funciona a restituição do Imposto de Renda?

Na restituição, recebe uma ordem de pagamento quem realizou a declaração primeiro. Ou seja, quem declarou cedo, recebe mais cedo. Apenas no primeiro lote de pagamento é que são priorizados esses grupos que mencionamos anteriormente.

De acordo com a Receita Federal, serão realizadas cinco rodadas de pagamento. A primeira aconteceu no dia 31 de maio, a segunda será no dia 30 de junho, a terceira no dia 29 de julho, a quarta 31 de agosto e, por fim, a última será no dia 30 de setembro.

O Governo não informou exatamente quando será o pagamento a cada pessoa. O que você pode fazer é consultar o site da Receita antes do dia previsto para restituição de cada lote e, assim, conferir se o seu pagamento se dará naquela rodada.

No segundo lote do imposto de renda 2022, quem irá receber?

Isso não é possível saber. No período, em que a Receita está recebendo as declarações, milhares de contribuintes enviaram seus documentos a cada dia. O pagamento da restituição respeita essa fila de envio. Mas, não sabemos exatamente em qual dia você deveria ter encaminhado sua documentação para receber no segundo lote.

A única conclusão que podemos ter é que se você envia nos últimos dias disponíveis, vai para o final da fila e recebe apenas em setembro, mês em que é realizado o pagamento do quinto lote de restituições. Para essa segunda rodada de pagamento, consulte o site, como citamos, e veja se você receberá no segundo lote do Imposto de Renda.

