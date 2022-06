Saiba quem pode emitir a 2ª via do RG gratuitamente em 2022

Como já é de conhecimento de grande parte da população, o Registro Geral (RG) é um documento de identificação social que não tem idade mínima para ser emitido. Dessa forma, a primeira via está disponível para todos, como, por exemplo, crianças e adolescentes. No entanto, é obrigatório que o documento seja renovado quando a pessoa fizer 18 anos de idade.

A primeira via do RG, bem como a renovação aos 18 anos são emitidas de forma gratuita. Porém, caso seja necessário tirar a 2ª via do documento, comum em situações como furto ou perda, haverá uma cobrança entre R$ 26 a R$ 96, variável a depender do estado.

Contudo, o que poucos sabem é da possibilidade de emitir a 2ª via do RG gratuitamente, considerando a isenção em alguns casos.

Quem pode tirar a 2ª via do RG gratuitamente?

Aqueles que se enquadrarem em uma das situações abaixo podem conseguir a isenção ao emitir a segunda via do RG:

Em casos de furto do documento (no prazo de até 30 dias após o registro do B.O);

Idosos (mulheres com mais de 60 anos e homens com mais de 65 anos);

Desempregados por um período superior a 3 meses (com apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social);

Cidadãos em situação de pobreza ou extrema pobreza (com apresentação do Número de Identificação Social – NIS);

Erros de digitação no documento (constatado em até 90 dias);

Documento danificado ou extraviado devido a desastres naturais (com apresentação de B.O em até 90 dias após o acontecimento).

Cabe salientar que a segunda via deve ser solicitada nos seguintes órgãos:

Secretaria de Segurança Pública;

Poupatempo ou Polícia Civil.

Na ocasião será necessário apresentar documentos como:

2 fotos 3×4;

CPF ;

; Certidão de Nascimento; ou

Certidão de Casamento (se for o caso).

RG pode ser baixado pelo celular

Atualmente, o cidadão brasileiro já conta com a possibilidade de acessar o RG diretamente pelo seu celular. Dessa forma, ele garante mais praticidade ao cotidiano do cidadão brasileiro, sobretudo porque ter o documento em mãos é de suma importância.

Atualmente, a ferramenta já está disponível nos estados de Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo.

A princípio, conheça os estados que oferecem o RG digital e faça o download em seu celular:

Por fim, após instalação do RG Digital, basta que o cidadão clique na opção de adicionar o RG. Após isso, basta apontar a câmera do seu celular no QR Code que está no seu documento e validar a versão digital.

