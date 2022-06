Saiu mais um resultado da Quina 5878 com o prêmio chegando a mais de R$ 13 milhões

O resultado da Quina 5878 desta segunda-feira (13) contemplou um apostador dentro da categoria principal. Assim, o prêmio ficou em mais de R$ 10 milhões. As dezenas sorteadas, na cidade de São Paulo, foram: 02 – 15 – 24 – 49 – 60. Saiba mais detalhes na matéria desta segunda-feira (13) no Notícias Concursos.

Quem acertou os cinco números neste resultado da Quina 5878, levou a bolada exata de R$ 13.476.430,44 para casa. Então, como o prêmio da faixa principal saiu, estima-se que o sorteio de amanhã (14) gire em torno de R$ 700.000,00.

A Caixa Econômica Federal noticiou que 98 apostas acertaram a quadra, portanto, cada uma receberá o valor de R$ 6.308,38. Já o terno premiará com R$ 79,30 cada 7.424 apostadores que acertaram os números.

Segundo informações da instituição bancária, o total arrecadado com este resultado da Quina foi de R$ 13.582.056,00. O sorteio do concurso, assim como os outros sorteios da loteria, foi transmitido ao vivo no canal da Caixa Econômica no YouTube.

Como apostar na Quina?

Para apostar na Quina, é preciso escolher entre cinco até 15 dezenas do número 1 ao 80. A aposta deve ser feita até às 19h do horário de Brasília, ou seja, com uma hora de antecedência do concurso. É possível concluir o registro no aplicativo da Caixa Econômica Federal, assim como nas casas lotéricas credenciadas.

O valor mínimo de cada aposta é de R$ 2,00, tendo em vista que são cinco dezenas. Entretanto, uma pessoa pode concorrer com o máximo de 15 dezenas, com o valor alcançando o preço de R$ 6.006,00. Mas, caso as apostas sejam feitas através do site, existe o valor de compra mínima de R$ 30,00, o que inclui jogos de demais loterias.

Com apenas um volante é possível fazer 2 jogos marcando os números ou permitindo que o sistema da Caixa de aposta escolha automaticamente. Para isso, basta deixar o volante em branco, marcando somente a quantidade de jogos que se quer fazer no “Surpresinha”.

Existe também uma opção chamada “Teimosinha”. Nela o indivíduo repete o jogo nos concursos subsequentes da Quina, marcando a quantidade desejada.

Chances de ganhar com o resultado da Quina

Apostando o mínimo, ou seja, fazendo um jogo de cinco dezenas, com o valor de R$ R$ 2,00, tem-se a estimativa de ganho de 1/24 milhões. Isso significa que um apostador tem uma chance entre 24 milhões de ganhar o prêmio máximo com o resultado da Quina.

Mas, ao colocar uma dezena a mais nesse jogo (aumentando o valor para R$ 12,00), a chance de ganhar passa a ser 1/4 milhões, e assim por diante. Quanto mais dezenas apostar, mais chances de ganhar.

No mesmo esquema funciona o bolão oficial deste jogo. A aposta em grupo tem o valor de R$ 10,00, com uma cota mínima de R$ 3,00 para cada participante. No entanto, a Caixa Econômica permite apenas duas até 50 cotas na categoria. Dessa forma, seja individualmente ou no bolão, o resultado da Quina 5878 de hoje (13) felizmente não ficou acumulado.