Salário mínimo para 2023 é revelado e vai subir quase R$100; veja o valor

O salário mínimo sofre correções todos os anos, em muitas das vezes no mês de janeiro. Todavia, o Governo Federal faz previsões mensalmente de quanto deve ficar a inflação acumulada no final do ano e, com isso, estipular o valor do piso nacional para o ano seguinte.

O Governo também utiliza a mesma margem da inflação para resolver outras questões de ordem econômica. Tanto a inflação quanto o salário mínimo são medidos pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que é um índice utilizado pelo governo para medir os avanços da inflação no país.

Atualmente, o Governo Federal já conta com uma previsão de qual será a inflação acumulada ao longo de 2022. Logo, já é possível prever o valor do salário mínimo para 2023.

Auxílio emergencial com retorno de pagamentos neste ano de 2022?

Novo salário mínimo para 2023

A princípio, no último mês de março, conforme informado aqui no portal, o Governo Federal enviou ao Congresso Nacional um Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias em que constava o novo valor do salário mínimo para o próximo ano.

Na ocasião, ainda no primeiro trimestre, a previsão era que que a inflação acumulada no ano de 2022 fosse de 6,7%. Com isso, o salário mínimo passaria por um reajuste no mesmo percentual, passando dos R$ 1.212 pagos atualmente para R$ 1.294 em 2023.

Todavia, a inflação acumulada de 6,7% para este ano sofreu um novo reajuste agora no fim de maio, em que o INPC registrou uma alta, e agora foi calculado em 8,1%.

Por conta disso, o salário mínimo que estava previsto para o valor de R$ 1.294 acabou ganhando uma nova alta e pode chegar a R$ 1.310,17 no ano que vem. Se comparado ao valor atual de R$1.212, o novo piso nacional sofrerá um aumento de R$98,17.

Ademais, é importante destacar que o valor de R$1.310 para o salário mínimo do próximo ano ainda poderá sofrer alterações, sobretudo por conta das possíveis altas da inflação além do previsto pelo governo.

Calculo do salário mínimo

O Governo Federal indica, com a correção do salário mínimo de acordo com o percentual do INPC, que não vai dar aumento real para os brasileiros. Na verdade, o aumento do salário é apenas uma reposição pela inflação. O que significa dizer que os trabalhadores apenas não perderão o poder de compra.

É como se o aumento do salário servisse apenas para compensar a capacidade de compra que o brasileiro tem. Na prática, o cidadão não vai deixar de conseguir comprar o que já comprava, mas também não vai poder aumentar mais.