Samsung lança TV gamer de alto rendimento

A Samsung acaba de lançar no mercado brasileiro sua nova TV Neo QLED QN90, uma das suas principais novidades do ano e que chegou a receber o prêmio de produto mais inovador da CES 2022, a maior feira de eletrônicos do mundo. Com recursos específicos para atender às demandas do público gamer, a TV é um dos mais completos televisores no portfólio da marca para 2022 e quer proporcionar a melhor experiência para quem joga.

Entre as principais novidades, além dos tradicionais tamanhos 65” e 55”, a Neo QLED QN90 também conta com opções de 50” e 43”, que – assim como todos os modelos QLED e Neo QLED da marca – continuam com 10 anos de garantia contra burn-in.

A Samsung destaca que ela permite a montagem de um “setup” perfeito, em especial para os mais exigentes gamers de PCs, já que contam com taxa de atualização de 144 Hz. O recurso é incomum em televisões e é fundamental para exibir imagens rápidas e transições suaves entre uma cena e outra durante o game.

A tela Super Ultra-Wide³ é outro diferencial do modelo, que garante uma visão privilegiada na gameplay, com opções de formato de 21:9 ou 32:9 para jogos de PC, além do tradicional 16:9. A configuração é interessante para ganho de performance do gamer, já que amplia o alcance do mapa e a visualização dos aliados e oponentes durante todas as partidas.

4K de verdade

A Neo QLED QN90 ainda conta com quatro portas HDMI 2.1 para facilitar a escolha entre as entradas multimídia. A configuração é importante, pois só cabos e entradas HDMI 2.1 garantem imagens em 4K. Além disso, a TV conta com Freesync Premium Pro para equalizar as frequências de console, PC e TV, além de evitar gráficos malformados e quebras de imagens, enquanto o baixo tempo de resposta faz com que comandos sejam imediatamente reproduzidos na tela.

Para dar mais imersão à qualidade de imagem, a Samsung afirma que implementou a tecnologia Mini LED, que substitui cada LED convencional por 40 Mini LEDs. Eles garantem níveis de brilho e contraste perfeitos, segundo a fabricante, além de mais realismo e imersão para a gameplay.

O áudio também é parte fundamental da experiência proporcionada por essa TV gamer: as tecnologias combinadas do Dolby Atmos, que propaga um som imersivo e multidirecional, e Som em Movimento, que permite acompanhar o som dos objetos em cena, elevam a qualidade sonora. Além disso, ela apresenta 60W RMS de potência e 4.2.2 canais de áudio.

Ainda sobre o som, a Neo QLED QN90 vem com o recurso Sincronia Sonora, que sincroniza o som da TV e da Soundbar Samsung que estiver conectada para trabalharem juntas, somando a potência dos alto-falantes. Além dos recursos voltados para os gamers, a TV também é uma opção para quem quiser curtir outros tipos de conteúdo, como séries, filmes e esportes, com o máximo de qualidade em som e imagem de cinema.

Samsung Gaming Hub e outros recursos da TV Neo QLED QN90

Outra novidade para gamers é o Samsung Gaming Hub, nova plataforma de streaming de jogos disponível nas Smart TVs da Samsung lançadas em 2022, incluindo as Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLEDs, Crystal UHD e a linha Smart Monitor 2022. A ser lançado em 30 de junho, a plataforma viabiliza uma experiência em games, sem limitação de armazenamento e sem a necessidade de download ou mesmo de um console.

O usuário poderá usufruir de partidas direto da nuvem através de vários serviços de streaming, incluindo a recém anunciada parceria entre Samsung e Microsoft, que traz um catálogo incrível de quase 100 jogos de Xbox via subscrição do Game Pass direto na TV QN90.

A Neo QLED QN90 tem menos de 2,7 centímetros de espessura e não apresenta bordas aparentes para garantir mais conforto visual, além de reproduzir imagens ajustadas para o bem-estar dos olhos de acordo com a luz ambiente. Confira abaixo o preço sugerido:

QN90 50”: Preço sugerido R$ 6.499,00

QN90 43”: Preço sugerido R$ 5.999,00