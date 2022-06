Santander amplia prazo de inscrições para programa de estágio

O Banco Santander, o maior banco da zona do euro e um dos maiores do mundo, com sede mundial na Espanha, anunciou que o prazo de inscrições para seu programa de estágio foi ampliado. A iniciativa tem como objetivo preparar novos talentos para os segmentos bancário e de mercado financeiro.

Com vagas em praticamente todas as regiões do Brasil, as chances são destinadas a estudantes matriculados em qualquer curso do ensino superior, a partir do segundo período (semestre).

Durante o programa, que visa formar e preparar os estagiários com uma visão corporativa e pragmática dos negócios do Santander, os contratados terão a oportunidade de vivenciar experiências práticas que complementem a formação curricular e acadêmica, bem como desenvolver conhecimentos, habilidades e competências para serem aplicados no seu dia a dia e em sua carreira.

A instituição oferece, ainda, aos seus estagiários uma bolsa auxílio compatível com o mercado financeiro, além de uma série de benefícios, como: assistência médica, vale refeição e vale transporte.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar a página do programa, disponível aqui, para obter mais informações sobre a iniciativa e cadastrar currículo. Com a extensão do prazo, os interessados têm até o fim de junho para efetuar a inscrição.

O processo seletivo é dividido em etapas, que incluem Assessment Online, Dinâmica de Grupo, Painel de Negócios com Gestor, Entrevista Final e Processo Admissional.

