São Paulo de Prêmios abre novas vagas de emprego

O São Paulo de Prêmios anunciou a abertura de novas vagas de emprego. Ao todo, são ofertadas 1 mil postos de trabalho para a função de promotor de vendas. Com a missão de oferecer programas e serviços especializados nas áreas de Saúde, Educação, Serviço Social e Emprego Apoiado (Capacitação Profissional) para crianças, jovens e adultos com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (TEA), visando incentivar o exercício da cidadania, sob o paradigma da Inclusão Social, a instituição é especializada na venda de Títulos de Capitalização.

Para concorrer aos cargos disponíveis, é preciso ter disponibilidade de horário e ser proativo. A remuneração, com comissões, bônus e gratificações, pode chegar a R$ 5 mil por mês, mas mais detalhes podem ser obtidos diretamente no site da associação.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo poderão realizar o cadastro diretamente no site www.querovendersaopaulodepremios.com, pelo app “São Paulo de Prêmios Publik” ou pelos telefones (11) 97715-0196 e (11) 97715-0204.

A Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social – ABADS (antiga Pestalozzi de São Paulo), fundada em 1952, é uma Instituição sem fins lucrativos, que atende pessoas com Deficiência Intelectual e Autismo. Oferece seus atendimentos beneficentes, para mais de 980 famílias. O programa São Paulo de Prêmios vai ao ar todo domingo, ao vivo, às 9 horas, com apresentação de Celso Zucatelli e Thatiana Brasil, na Record TV.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além de detalhar os principais certames e concursos do Brasil.