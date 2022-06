Saque de R$1 mil do FGTS: novos pagamentos já começaram

A partir desta quarta-feira (1º), os trabalhadores nascidos no mês de outubro poderão realizar o saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O Governo Federal está liberando até R$ 1 mil para aqueles que têm saldo disponível em suas contas do fundo.

O trabalhador pode consultar se será contemplado através do aplicativo do FGTS (disponível para Android e iOS), no site da Caixa Econômica Federal ou em uma de suas agências. O saque dos valores pode ser realizado até dia 15 de dezembro deste ano.

Como solicitar o saque?

Não é necessário solicitar o saque, isso porque, o dinheiro é disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador no Caixa Tem. Mas caso o beneficiário não tenha uma conta no aplicativo, a Caixa Econômica abrirá uma em nome do trabalhador.

Em contrapartida, em casos em que o trabalhador esteja com os dados incompletos junto ao Fundo de Garantia, será necessário acessar o aplicativo do órgão para completar as informações e pedir a liberação dos recursos.

Como sacar os valores?

Antes de mais nada, é importante destacar que o trabalhador que possui a Conta Poupança Digital, o depósito será realizado automaticamente pelo Governo Federal. O dinheiro é liberado 100% digitalmente via aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e IOS).

De todo modo, é importante frisar que o saque é facultativo ao trabalhador. Ou seja, caberá a ele aderir a nova modalidade ou não. Caso não deseja resgatar os valores, é possível informar a negativa a Caixa pelos canais digitais até 10 de novembro.

Contudo, caso os valores não sejam movimentados no Caixa Tem até 15 de dezembro, retornarão às contas do Fundo de Garantia do trabalhador devidamente corrigidos.

Calendário do novo saque do FGTS

Pagamentos de junho:

1º de junho: os nascidos em outubro recebem;

08 de junho: aniversariantes de novembro;

15 de junho: nascidos em dezembro.

