Saque do FGTS: Novo pagamento em poucos dias; veja quem recebe

A Caixa Econômica Federal vai liberar mais um lote de saques do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a partir desta sexta-feira (1º). Os valores serão destinados aos trabalhadores nascidos no mês de julho que aderiram ao saque-aniversário.

O saque-aniversário é uma modalidade do FGTS que permite ao trabalhador sacar parte do saldo disponível em suas contas do Fundo no mês de seu aniversário. O resgate fica disponível durante três meses.

VALE-GÁS: Governo vai realizar PAGAMENTOS todos os meses?

Qual o valor do saque-aniversário?

O trabalhador que adere o saque-aniversário do FGTS recebe uma porcentagem dos valores depositados nas suas contas do FGTS a partir do mês de seu aniversário. A tabela aplicada determina a porcentagem conforme a faixa de saldo. Confira abaixo:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Bolsonaro quer liberar benefício de R$ 1 mil para caminhoneiros

Calendário saque-aniversário do FGTS 2022

Veja a seguir as datas de liberações do benefício durante o ano:

Mês de nascimento Período para sacar Janeiro 03/01 a 31/03 Fevereiro 01/02 a 29/04 Março 02/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 02/05 a 29/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 01/08 a 31/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 03/10 a 30/12 Novembro 01/11 a 31/01/2023 Dezembro 01/12 a 28/02/2023

Como aderir ao saque-aniversário do FGTS?

A adesão ao saque-aniversário pode ser realizada por meio dos seguintes canais de atendimento:

Site da Caixa;

Site do FGTS;

Aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS).

É importante lembrar que quem migra para o saque-aniversário perde o direito de sacar o FGTS de forma integral, em caso de demissão sem justa causa, por exemplo. Neste contexto, apenas a multa rescisória de 40% é mantida.

Lucro do FGTS 2022 já tem data para ser pago aos trabalhadores

Muitos trabalhadores desconhecem, mas o Governo Federal, por meio da Caixa Econômica Federal, realiza a distribuição do lucro do FGTS (Fundo de Garantia de Serviço). A sistemática de repasse de valores aos cidadãos ocorre desde 2017.

A princípio, é importante destacar que o repasse do lucro do FGTS é proveniente de correção monetária e aplicação de juros relacionado ao saldo do ano anterior. Neste ano de 2022, por exemplo, o valor a ser pago aos trabalhadores será decorrente de correção monetária relacionada ao ano de 2021.

O valor do lucro do FGTS 2022 que será repassado aos trabalhadores ainda não foi revelado. No ano passado, o lucro do FGTS foi de R$ 8,1 bilhão, o que representou 96% de todo lucro obtido através de correção monetária.

Lucro do FGTS 2022

Primeiramente, é importante destacar que o valor previsto para este ano sofra impacto da alta da inflação que se acumula em 11,73% no comparativo dos últimos 12 meses medidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Além disso, por determinação de lei, o lucro do FGTS não pode ser 100% distribuído. O percentual deste ano não foi revelado, uma vez que o Conselho Curador do FGTS ainda não anunciou.

Como sempre acontece, o pagamento do lucro do FGTS, obrigatoriamente, deve ser feito todos os anos até o dia 31 de agosto.

Quem tem direito ao lucro do FGTS

De modo geral, o pagamento do lucro do FGTS é concedido aos trabalhadores que possuem valores disponíveis em suas contas no fundo até o dia 31 de dezembro de cada ano.

Logo, os titulares que tinham saldo positivo até 31 de dezembro de 2021, receberão este ano a prestação de contas do Governo Federal.

Dessa forma, o valor a ser pago pelo lucro do FGTS não será repassado diretamente para as contas vinculadas ao fundo. Sendo assim, os trabalhadores só podem realizar o saque do FGTS, conforme as modalidades tradicionais do programa, que são elas:

Saque-aniversário; Demissão sem justa causa por parte do empregador; Rescisão por acordo entre empregador e empregado; Para compra da casa própria; Para complementar pagamento de imóvel comprado por meio de consórcio; Para complementar pagamento de imóvel financiado (pelo SFH — Sistema Financeiro de Habitação); Rescisão por término de contrato por prazo determinado; Por fechamento da empresa: vale em caso de extinção parcial ou total da empresa ou estabelecimento; Rescisão por culpa recíproca (empregador e empregado) ou por força maior (se a empresa é atingida por um incêndio ou enchente, por exemplo); Rescisão por aposentadoria; Em caso de desastres naturais, como enchentes ou vendavais; Se um trabalhador avulso, empregado através de uma entidade de classe, fica suspenso por período igual ou superior a 90 dias; Para trabalhadores quem tem 70 anos ou mais; Trabalhadores ou dependentes portadores de HIV; Trabalhadores ou dependentes diagnosticados com câncer; Trabalhadores ou dependentes que estejam em estágio terminal por causa de uma doença grave; Empregados que ficam três anos seguidos ou mais sem trabalhar com carteira assinada; Em caso de morte do trabalhador, os dependentes e herdeiros judicialmente reconhecidos, podem efetuar o saque.