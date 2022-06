Em busca de novos talentos para seu time, a Schlumberger oferece 100 vagas para trainee. A empresa, considerada uma das maiores empresas de serviços de energia no mundo, anuncia que está em busca de jovens recém-formados de diversas áreas.

São elegíveis formados há, no máximo, três anos nos cursos de Engenharia, Geologia, Geofísica, Petrofísica e Ciências da Computação. Além disso, esta edição tem como foco a contratação de mulheres, já que a diversidade entre os funcionários é uma missão para a companhia. Para se ter uma ideia, em 2021, a empresa fechou o ano com 50% de mulheres contratadas no programa de trainee.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão preencher o formulário disponível aqui e participar de um webinar que será promovido pela empresa na pr´pxima quarta-feira, dia 9 de junho.

O evento é gratuito e exclusivo para os interessados nas vagas, uma vez que a empresa irá detalhar o programa e mostrar aos jovens como é a jornada de trabalho na Schlumberger. antigos trainees da empresa que foram efetivados e construíram uma carreira de sucesso também participarão da conversa.

Além disso, após preencher o formulário para participar do webinar, é fundamental que o candidato também envie seu currículo atualizado para o e-mail oficial do programa de contratação: recruitingbrz@slb.com.

Sobre a empresa

Schlumberger é a maior empresa prestadora de serviços de petróleo do mundo. Com mais de 126 mil funcionários distribuídos em 85 países ao redor do globo, a companhia fornece tecnologia para detectar reservatórios de petróleo e gás, além de perfuração, produção e processamento.