se estou no Cadúnico, por que não recebi nada ainda?

“Estou no Cadúnico, tenho renda per capita de R$ 100 e ainda não recebi o Auxílio Brasil”, disse uma internauta. “Eu entrei desde abril, e ainda não recebi um real”, reclamou outra. “Já perdi as esperanças. Entrei no Cadúnico em fevereiro e até agora nada”, disse uma terceira. Afinal de contas, por que algumas pessoas passam por esta situação?

Dados do Ministério da Cidadania apontam que pouco mais de 18,1 milhões de brasileiros estão dentro da folha de pagamentos do Auxílio Brasil neste momento. De acordo com a pasta, o número de usuários do programa é o maior da história. Em um nível de comparação, o antigo Bolsa Família chegou ao fim em novembro do ano passado atendendo menos de 15 milhões de cidadãos.

Mas então por que tantas pessoas afirmam que estão no Cadúnico, obedecem aos critérios de renda ainda não entraram no Auxílio Brasil? O Ministério da Cidadania explica que o aumento no número de usuários não foi suficiente para atender todos os indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade. Além disso, a pasta afirma que não há mais espaço no orçamento.

Dessa forma, o cidadão que tem direito ao programa precisa esperar até que uma nova vaga seja aberta. Não há prazo definido para que a abertura aconteça. No entanto, o Ministério da Cidadania garante que poderá inserir mais gente no decorrer dos próximos meses. Ao cidadão, cabe saber que não há garantia de novas entradas. Tudo depende da situação do orçamento.

Segundo informações do próprio texto oficial da lei do Auxílio Brasil, o Governo Federal conta com um orçamento de pouco mais de R$ 89 bilhões para os pagamentos dos 12 meses do programa este ano. Considerando que o valor mínimo por família é de R$ 400, vale afirmar que é possível atender sempre algo em torno de 18 milhões de pessoas.

18 milhões é o número atual

Como dito, pouco mais de 18,1 milhões de brasileiros receberam o Auxílio Brasil neste mês de maio. Dessa forma, é possível afirmar que o Planalto já está no limite de pagamentos para os usuários permitidos pelo atual espaço no orçamento.

Na prática, para que novas pessoas entrem no benefício, é provável que outras tenham que sair. Caso o Governo Federal aumente o número de usuários do Auxílio Brasil em junho, é pouco provável que o novo número seja muito diferente do que já vinha sendo registrado.

Entre os meses de abril e maio, por exemplo, o número de pessoas que entraram no programa foi de pouco mais de 56 mil indivíduos. Trata-se, portanto, de um patamar de aumento que não chega nem perto do tamanho da fila de espera.

Fila para o Auxílio Brasil

Na última semana, a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) divulgou mais detalhes sobre a lista de espera para entrada no Auxílio Brasil. Os dados mostram que pouco mais de 1,3 milhão de brasileiros estavam nessa situação em março.

O número, aliás, é maior que o visto em fevereiro, quando a mesma fonte estimou pouco mais de 1 milhão de brasileiros na fila de espera. Tratam-se de cidadãos que se encaixam em todas as regras de entrada no programa, e ainda assim não recebem nada.

Ao cidadão que está nesta situação, a dica é esperar e manter o Cadúnico atualizado com todas as informações verdadeiras sobre a família. Dessa forma, o indivíduo se mantém com chances de entrada no decorrer dos próximos meses.