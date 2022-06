Seara abre 75 vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Seara, uma cooperativa brasileira do segmento de alimentos, anunciou novas 75 posições de trabalho em todo o país. Pensando em aumentar seu quadro de colaboradores, a empresa estabelece requisitos que devem ser atendidos para competir pelos cargos disponíveis. Confira os cargos recém-anunciados e como se candidatar, abaixo.

Seara anuncia novas contratações em cidades brasileiras

Criada no ano de 1956, a empresa de processamento de alimentos cresceu e se tornou uma das maiores do país, sendo um destaque em nível mundial no processamento de carne bovina, de aves e Ovina. Além dos salários acima do mercado, a instituição também oferece vantagens como vale transporte, vale alimentação, restaurante inteiro, seguro de vida, assistência médica e participação de lucros.

Recentemente, a companhia anunciou novas posições de trabalho na plataforma Vagas; para mais informações, continue acompanhando:

Técnicos em Refrigeração – Rolândia;

Analistas Administrativos nível Júnior – Itajaí;

Vendedores Cash&carry – São Paulo;

Supervisores de Logística e Armazenagem – Itajaí;

Analistas de Exportação nível Júnior – Itajaí;

Analista de Recursos Humanos – Itajaí;

Operadores de Utilidades – São Paulo;

Nutricionistas – Santa Catarina;

Soldadores – Rio Grande da Serra;

Supervisores de Merchandising – Rio Grande do Sul;

Separadores para o período Noturno – Ribeirão das Neves;

Engenheiros de Coordenações para Segurança do Trabalho – São Paulo;

Especialistas de Trade Marketing Insumos e Grãos – Mato Grosso;

Promotores de Vendas – Curvelo.

Como se registrar

Todas as posições anunciadas pela Seara têm um prazo para inscrição. Para obter mais informações sobre as posições disponíveis e para se candidatar, acesse o link de inscrição.

