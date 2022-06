Seara abre NOVAS vagas de emprego para todo o país

A Seara, instituição brasileira do ramo alimentício, anunciou novas oportunidades de emprego pelo país. Para continuar garantindo excelência em seus produtos e atendimento, a companhia estabelece requisitos para que se possa concorrer às vagas. Confira abaixo as funções anunciadas e como se inscrever.

Seara divulga novas vagas para todo o país

Fundada em 1956, a empresa do ramo alimentício tornou-se uma das maiores do país e é líder mundial no processamento de carnes bovinas, ovinas e aves. Além de salários acima da média do mercado, a instituição ainda oferece benefícios como vale alimentação, vale transporte e refeitório interno.

Recentemente a empresa anunciou por meio da plataforma Vagas.com, novas oportunidades de emprego, confira:

Assistente Comercial Temporário – Vaga para PCD (Osasco);

Analista de logística de Grãos e Insumo (Paraná);

Analista Administrativo de Grãos e Insumos Sênior (Itajaí);

Promotor de Vendas (Unaí);

Analista de Logística Sênior (Itajaí);

Assistente de Transporte e Logística (Distrito Federal);

Analista de Saúde Ocupacional (Brasil);

Analista de Laboratório (São Paulo);

Supervisor de Higienização (Duque de Caxias);

Nutricionista (Santa Catarina);

Operador de Produção – Vaga para PCD (Duque de Caxias);

Assistente de logística (Ribeirão das Neves);

Vendedor Externo (Barbacena);

Operador de Empilhadeira (São José);

Analista de Manutenção (Santa Catarina);

Extensionista de Frango de Corte (Nuporanga);

Técnico de Segurança do Trabalho (Itajaí).

Como se candidatar

Todas as oportunidades divulgadas pela Seara possuem tempo determinado para candidatura. Confira no link do participante mais informações acerca das oportunidades ofertadas e como se candidatar.

