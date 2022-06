Seguro do C6 Bank protege contra golpes no PIX

Com o passar do tempo, o PIX vem sendo uma ferramenta muito utilizada, devido a sua forma instantânea de pagamento. Devido a sua alta difusão na sociedade, muitos criminosos procuram a ferramenta para realizar golpes, como assaltos e sequestros em que a vítima é obrigada a fazer transações bancárias. Com isso, o C6 Bank divulgou a sua nova modalidade de seguro para essas ocasiões.

O C6 Bank criou o Seguro C6 Conta, no qual é oferecido em parceria com a seguradora Zurich. A instituição irá oferecer seu seguro de forma gratuita, durante dois meses, para todos os seus correntistas. Além disso, a cobertura do seguro também cobre apoio psicológico para as vítimas que sofreram violência.

Detalhes do seguro do C6 bank

O serviço oferecido pelo banco é destinado para transações que foram realizadas sob ameaça, coação, sequestro, roubo ou furto qualificado. As transações citadas incluem o PIX, compras no crédito, débito e saques.

Com relação ao atendimento psicológico para as vítimas, o intuito é de dar apoio emocional para clientes que passaram por situações de violência. Todos os clientes do C6 Bank têm direito a dois meses grátis de seguro. Após esse período, a mensalidade custa a partir de R$ 1 para quem tem cartão C6, R$ 3 para quem tem C6 Platinum e R$ 5 para quem tem C6 Carbon.

Para novas contratações, a parcela é estornada em até 7 dias, com a segunda parcela sendo isenta. Além disso, a cobertura começa a valer 24h depois da contratação, com a oferta estando disponível até agosto.

Outros bancos com este tipo de seguro

Devido às notícias dos ladrões e aproveitando a facilidade do PIX, vários bancos além do C6 passaram a oferecer seguros que cobrem transações feitas em circunstâncias de ameaça. Em outubro de 2021, Santander, Bradesco e Mercado Pago apresentaram seus seguros desse tipo. Dentre as empresas citadas, os preços começam em R$ 3,50, com as indenizações podendo chegar a até R$ 50 mil.

Além disso, o Banco Central, instituição responsável pela criação e detenção do PIX, tomou medidas para tentar minimizar os prejuízos para as vítimas. Já em 4 de outubro de 2021, o BC determinou que os bancos devem oferecer um limite noturno, a fim de impedir que transações de grandes valores sejam feitas durante a noite e madrugada.

Detalhes do C6 bank

Deve-se lembrar que o C6 Bank é o banco digital brasileiro que possui uma das maiores variedades de serviços oferecidos para seus clientes, com relação a outros bancos digitais. Além do seguro citado, quem contrata os serviços do C6 Bank também conta com a possibilidade de realizar transferências PIX e TED ilimitadas, saques gratuitos nos caixas 24 horas.

Os clientes da instituição também têm direito ao C6 Tag. Este é um adesivo para carro que por sua vez emite sinais e permite a passagem por pedágios e estacionamentos com cobrança automática. Mais informações sobre o serviço podem ser encontradas no site do C6 Bank.

Atualmente o C6 Bank conta com mais de 15 milhões de clientes que utilizam os seus serviços. O banco foi criado em 2018 por ex-sócios do BTG Pactual, mas só obteve a licença de funcionamento concedida pelo Banco Central em 2019.