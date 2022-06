Semada Penedo apoia desenvolvimento da bovinocultura de leite

Trabalho realizado em parceria com Sebrae e Banco do Nordeste

Secom PMP com Assessoria Semada

Apoiar o desenvolvimento de atividades que geram emprego e renda em Penedo é compromisso firmado e cumprido no governo Ronaldo Lopes, inclusive para famílias do meio rural.

As ações planejadas na Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada) também são realizadas por meio de parceria, como por exemplo no setor de bovinocultura de leite.

Em conjunto com o Banco do Nordeste, a Emater Alagoas e o Sebare, a Prefeitura de Penedo avança com a gestão da governança local e territorial da produção de leite de vaca no Baixo São Francisco.

O grupo gestor que também é formado por representantes dos produtores rurais recebeu capacitação contou com participação no último dia 21 de junho, quando o agente de desenvolvimento Reginaldo Rocha Gomes apresentou a metodologia do Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter).

Entre os pontos apresentados, destaque para a meta de baixar os custos de produção em 20%. “Nós estamos trabalhando nesse sentido, reduzir custos de forma prática, orientando para a compra de ração de forma coletiva e também disponibilizando assistência técnica”, explica Manoel Messias Lima, gestor da Semada Penedo.

O plano elaborado no comitê gestor territorial tem a participação dos produtores e parceiros locais, trabalho que visa o desenvolvimento sustentável da bovinocultura de leite para melhorar a renda e qualidade de vida dos trabalhadores rurais.