Semed Penedo orienta Articuladores de Ensino sobre plano do 2º semestre do ano letivo

Secom PMP com Assessoria Semed

Articuladores de Ensino que trabalham em escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed) estão sendo orientados sobre estratégias que merecem atenção e intervenção pedagógica no segundo semestre de 2022.

O trabalho realizado na Escola Municipal de Educação Básica Manoel Soares apresentou o planejamento sobre o Mapa Focal que será desenvolvido no restante do ano letivo.

As técnicas da Semed, Keith Guimarães e Marilda Marinho, expuseram as “Práticas Inovadoras de Alfabetização”, tema incluído na primeira trilha formativa do Programa Escola 10.

Segundo a secretária Cíntya Alves, o Programa Escola 10 é muito importante para o aumento da proficiência dos estudantes.

“Também devemos enaltece enaltecer o compromisso de professores, coordenadores pedagógicos, articuladores de ensino, gestores escolares e do prefeito Ronaldo Lopes para que o Escola 10 promova o desenvolvimento da aprendizagem, com qualidade, para crianças e jovens”, afirma a gestora da Semed Penedo.