Sepaco tem NOVAS vagas de emprego pelo país

O Sepaco, hospital filantrópico, divulgou recentemente novas oportunidades de emprego para a instituição. No entanto, é importante que aqueles que tiverem interesse em concorrer a uma das vagas ofertadas, se atentem às qualificações e requisitos exigidos. Confira abaixo as funções disponíveis e como se inscrever.

Sepaco divulga novas vagas para todo o país

Inaugurado em 1979, o Sepaco se tornou referência no controle de infecção hospitalar no país. A instituição busca constantemente melhorias, ampliando as áreas de hotelaria, segurança, qualidade e tecnologia. Como empresa, o hospital preza pelo desenvolvimento do funcionário enquanto profissional, ofertando plano de ascensão de carreira de acordo com o empenho e resultados de cada funcionário.

Os salários ficam acima da média salarial para a maioria dos cargos com vagas disponíveis e a instituição ainda oferece benefícios como vale alimentação, vale transporte, auxílio academia, assistência médica, plano odontológico, auxílio farmácia, seguro de vida e auxílio creche.

Recentemente o hospital anunciou por meio da plataforma Vagas.com, novas oportunidades de emprego, confira:

Analista de Comunicação e Marketing Jr (São Paulo);

Ajudante de Cozinha (São Paulo);

Enfermeiro Pleno Uti Neonatal Pediatria (São Paulo);

Técnico de Enfermagem Jr (São Paulo);

Enfermeiro Centro Cirúrgico (São Paulo);

Técnico de Enfermagem Jr Pediatria (São Paulo);

Técnico de Enfermagem Pleno (São Paulo).

Como se candidatar

As vagas descritas acima são apenas algumas das ofertadas pelo Sepaco. Todas as oportunidades possuem tempo limite para ficarem disponíveis. Acesse o link de participação para conferir mais informações acerca da empresa, das vagas ofertadas e das qualificações exigidas e também para realizar a candidatura do currículo.

