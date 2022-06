Serasa consumidor: você sabe as funcionalidades dessa instituição?

O Serasa, por muito tempo, significou inadimplência. A instituição funcionava como uma base de dados pública para as empresas que concediam crédito à população. Assim, antes de fornecer um cartão de crédito, conceder empréstimo ou até mesmo financiamento, o nome da pessoa era analisado, e caso constasse nessa lista, a pessoa não conseguia a solicitação. Mas, isso não é mais dessa maneira, e a matéria desse sábado (11) do Notícias Concursos vai te mostrar o que realmente é o Serasa Consumidor.

O Serasa existe há pelo menos 45 anos, e a partir de 2007, passou a ser parte do grupo Experian. Tudo começou com essa base de dados de pessoas que possuíam dívidas nas mais diversas empresas. Com o tempo, e munida de diversas informações, a realidade da instituição mudou. Agora o Serasa Consumidor oferece ajuda para pessoas resolverem sua vida financeira.

Principais funcionalidades

Quando uma pessoa não paga uma dívida, a empresa, primeiramente, tenta contato com para questionar o que aconteceu e ver formas de resolver a situação. Caso não consiga falar ou o indivíduo realmente não tenha condições de quitar o débito, o nome dela é inserido em órgãos de proteção ao crédito depois de um certo tempo.

Cabe destacar que essa inserção do nome não é instantânea, ou seja, não acontece com poucos dias de atraso de uma fatura ou parcelamento. Então, geralmente, o atraso costuma ser maior que 30 dias. Assim, cada empresa tem seus critérios para isso.

Nessa base de dados, constará todas as informações referentes às suas pendências e informações sobre a dívida, como valor, tempo que ela existe e etc. Dessa forma, ao passar dos meses, se formará um histórico financeiro que gera um número chamado score do CPF. Outras empresas podem usar essa pontuação para definir concessão de cartão, taxas de juros e também concessão de empréstimo.

Uma pessoa pode ter seu nome levado ao Serasa por mais de uma empresa. Se você está com três pagamentos pendentes, por exemplo, seu nome constará com pendência nas três instituições. Para fazer a consulta do seu nome, e acessar seu score, é possível acessar o site do Serasa e fazer o cadastro.

Nessa plataforma, você conseguirá saber se possui pendências com alguma empresa e também consegue negociar os débitos. É possível também ter acesso às mais diversas propostas de renegociação da dívida e saber qual a mais vantajosa para você.

A plataforma oferece uma proteção para seu CPF, mapeando eventuais fraudes que possam acontecer com seu nome. Ou seja, ela promove uma aproximação entre empresas e consumidor, possibilitando que o usuário limpe seu nome e entre para o cadastro positivo, aumentando seu score. Dessa maneira, o Serasa Consumidor permite que o indivíduo tenha acesso às linhas de créditos melhores.

