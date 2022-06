Serasa Limpa Nome: como negociar suas dívidas?

A Serasa Consumidor possui um programa de negociação de dívidas denominado Serasa Limpa Nome. Trata-se de um mecanismo pelo qual o devedor pode acertar suas contas junto à empresa, regularizando sua situação por meio de um plano de pagamento específico. Esse programa é um grande aliado do consumidor que deseja recuperar o crédito e ter uma vida financeira mais tranquila. Então, conheça mais a respeito na matéria desta segunda-feira (27) do Notícias Concursos.

Mas, como funciona o Serasa Limpa Nome? E como é possível negociar as dívidas junto à Serasa? Essas são algumas das perguntas que serão respondidas a seguir.

Então, veja: O que são as plataformas financeiras online? Entenda mais a respeito

Como funciona o Serasa Limpa Nome?

O programa funciona de forma bastante simples. Basta acessar o site da Serasa Consumidor (www.serasaconsumidor.com.br) e fazer o cadastro do devedor. Em seguida, é preciso preencher um formulário com todas as dívidas do devedor, inclusive as parcelas em atraso. Feito isso, a Serasa analisa a situação do devedor e propõe um plano de pagamento específico.

Portanto, veja: Plano de trabalho: como fazer o seu em 3 fases

Quem pode negociar as dívidas junto à Serasa?

Pessoas físicas ou jurídicas podem negociar as dívidas junto ao órgão de proteção ao crédito. Para isso, é preciso ter um cadastro no programa.

Como é possível negociar as dívidas junto ao Serasa?

Para negociar as dívidas junto à Serasa, é preciso ter um cadastro no programa. Em seguida, é preciso preencher um formulário com todas as dívidas do devedor. A Serasa Limpa Nome analisa a situação do devedor e propõe um plano de pagamento específico. Mas, esse plano tem a possibilidade de aprovação ou não pelo credor. Então, caso tenha a aprovação, o devedor tem um prazo para cumprir as condições estabelecidas e regularizar sua situação.

Dessa forma, confira: Você sabe o que é educação financeira e qual importância tem na vida das pessoas?