Simulado gratuito para o vestibular ITA 2023: confira mais informações

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, conhecido simplesmente como ITA, é uma instituição de ensino superior da Força Aérea Brasileira que foi criada na primeira metade do século XX.

O vestibular do ITA é conhecido por ser um dos mais concorridos do país. Assim, é importante que o candidato tenha uma boa preparação para enfrentar o processo seletivo.

Uma excelente maneira de se preparar é por meio de simulados. E que tal fazer um simulado gratuito para treinar os seus conhecimentos?

O Curso Poliedro irá organizar um simulado gratuito para a edição 2023 do vestibular do ITA. Confira, a seguir, mais informações sobre a prova.

Simulado gratuito para o vestibular ITA 2023

Nos dias 16 e 17 de julho, o Poliedro, curso preparatório e sistema de ensino de excelência, irá promover mais uma edição de um simulado digital para vestibulandos brasileiros.

O simulado acontece em nível nacional e é uma excelente forma de treinamento dos candidatos que querem fazer parte do processo seletivo do vestibular do ITA.

Simulado gratuito para o vestibular ITA 2023: inscrições

As inscrições para o simulado são totalmente gratuitas. Porém, as vagas são limitadas. Assim, não perca tempo e realiza a sua inscrição o mais rápido possível!

O sistema aceitará inscrições até o dia 11 de julho. Faça a sua inscrição no link: https://cloud.envio.sistemapoliedro.com/simulado-ita-poliedro-2022

Simulado gratuito para o vestibular ITA 2023: informações

Além dos benefícios oferecidos pela realização de um simulado (como o aumento na preparação e a familiarização com a prova), todos os participantes irão receber, ao final dos dois dias de prova, uma análise de seus desempenhos e também orientações para que alcancem um bom desempenho no vestibular do ITA.

Vestibular ITA 2023

A primeira fase do vestibular ITA 2023 será aplicada em um único dia: dia 16 de outubro de 2022. Já a prova de segunda fase, por sua vez, será aplicada em dois dias diferentes: 08 e 09 de novembro.