Simulado on-line gratuito para Fuvest 2023 recebe inscrições

Estão abertas as inscrições para participação na segunda edição do Simulado Nacional para o Vestibular da Fuvest, ofertado pelo Poliedro Curso. O processo seletivo da Fuvest tem como objetivo selecionar novos alunos para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP).

Os interessados em participar do simulado para as provas da Fuvest poderão se inscrever até o dia 29 de junho. De acordo com o Poliedro Curso, as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da instituição.

Conforme o cronograma, o simulado está marcado para o dia 2 de julho, das 13h às 18h. O simulado será feito on-line e é totalmente gratuito.

O formato do simulado será igual ao da 1ª fase do Vestibular da Fuvest. Portanto, será composto por 90 questões objetivas de Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Língua Portuguesa e Química.

Segundo o coordenador do Poliedro Curso de São Paulo, Pedro Oscar Lorencini Junior, o simulado possibilita que o candidato avalie o seu desempenho. Desse modo, é possível se dedicar aos pontos do estudo nos quais o estudante não alcançou um bom desempenho.

A divulgação do resultado do simulado está prevista para o dia 4 de julho. Além do detalhamento de desempenho e feedback individualizado, os estudantes terão acesso a resoluções das questões comentadas pelos professores, em vídeo.

Fuvest

De acordo com o cronograma da Fuvest, o período de inscrição do Vestibular 2023 será de 15 de agosto a 23 de setembro. A aplicação das provas acontecerá nos meses de dezembro e janeiro.

As provas da 1ª fase estão previstas para o dia 4 de dezembro deste ano, enquanto as provas da 2ª fase acontecerão nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. A aplicação das provas de habilidades específicas, exclusivas para os concorrentes de alguns cursos, será de 11 a 14 de janeiro. O resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, será publicado no dia 30 de janeiro.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Portaria libera mais de R$ 169 mi para ensino médio integral em 9 estados.