Sindicatos que não aceitaram proposta da Prefeitura promovem ‘Forró dos MASSAcrados’

O Movimento Unificado dos Servidores Públicos de Maceió realizou, na manhã desta quarta-feira (1º), o São João dos Massacrados. Na porta da Prefeitura, mais de 10 sindicatos que não aceitaram a proposta de reajuste de 4% parcelados do prefeito JHC, reafirmaram a disposição para resistir na luta. Com trio de sanfoneiro e roupas típicas, as categorias marcaram mais um dia de luta por valorização.

Reprodução / Instagram Sinteal

Com a temática junina, o tom descontraído não deixou de fora as críticas. “Está aberto o São João de Maceió. Estamos entregando aqui a chave dos massacrados, que somos nós servidores públicos. Para artistas de fora são milhões, enquanto para nós, restam os tostões. Não aceitaremos!”, completou Consuelo.

Os servidores cobram reajuste salarial de 16% (para recomposição de perdas e ganho real). A educação cobra, além disso, respeito ao percentual de 33,24% do piso nacional, que a gestão teria afirmado que cumpriria.

“Sabemos que só com a luta conseguiremos avançar. Se as promessas de campanha foram tão rapidamente esquecidas, estaremos aqui para lembrar, cobrar e garantir que nossos direitos sejam respeitados”, disse a presidenta do Sinteal, Consuelo Correia.

Avanços na negociação

Os manifestantes informaram que no final da manhã, o vice-prefeito Ronaldo Lessa foi até o local, dialogou com os manifestantes e prometeu que o prefeito receberá pessoalmente lideranças do Movimento Unificado e apresentará nova proposta, dentro de 24 horas.

Proposta aceita

Quatro sindicatos, aceitaram, após assembleia realizada nessa terça-feira (31), a última proposta de reajuste salarial enviada pela Prefeitura Municipal de Maceió aos servidores municipais. A votação foi 210 votos a favor e 10 contras.

Reprodução Sindspref

Os trabalhadores dos Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Maceió e Região Metropolitana do Estado de Alagoas (Sindspref), Sindicato dos Servidores da Secretaria de Saúde do Município de Maceió (Sindsaúde), Sindicato dos Trabalhadores da Companhia Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio de Maceió (Sintcomarhp) e Sindicato dos Agentes de Saúde de Alagoas (Sindas) concordaram com o pagamento de 2% em julho e 2% em outubro; e duas progressões: em dezembro/2022 e em abril/2023. As progressões, ímpar e par, para os servidores públicos municipais sindicalizados serão pagas em dezembro.

“O percentual não é o ideal, nem perto do que foi pedido pela categoria, mas o avanço nas negociações com o Executivo Municipal, evitaram nenhum reajuste e perdas no Plano de Cargos e Carreiras. Além de todas essas questões, os estragos ocasionados pelas chuvas incentivaram o pedido de uma nova reunião de deliberação e a decisão final foi dos trabalhadores”, explica o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Maceió e Região Metropolitana do Estado de Alagoas (Sindspref), Sidney Lopes.

“Saímos do 0% de reajuste, depois avançamos mais ao estabelecer que não aceitaríamos de nenhuma forma as perdas de direitos e benefícios do nosso PCC. Hoje, aceitamos os 4%, que é a última proposta enviada pela Prefeitura de Maceió. Sabemos que é pouco, mas entendemos que nem tão cedo os gestores irão renegociar a proposta, tendo em vista também os problemas que as fortes chuvas estão causando na cidade”, finaliza Lopes.