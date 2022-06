A primeira semana de junho está chegando ao fim, mas cheia de oportunidades para quem está em busca de uma chance para se recolocar ou ingressar no mercado de trabalho. Prova disso é que o Sine Macapá encerra a semana com novas vagas de emprego – há chances para pessoas com ou sem experiência e todos os níveis de escolaridade, do ensino fundamental ao superior.

O sistema da capital amapense informa, no entanto, que o número de vagas está disponível de acordo com as empresas cadastradas no Sine e, portanto, pode sofrer alterações sem aviso prévio conforme demanda, preenchimento ou encaminhamento.

As oportunidades, que estão disponíveis apenas para o dia divulgado – ou seja, esta sexta-feira (3) -, são para os cargos de ajudante de obra, arquivista, carpinteiro, cozinheiro (a), eletricista, eletrotécnico, encanador, farmacêutico, operador de caixa, operador de telemarketing, pedreiro, repositor, vendedor, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pelo Sine deverão comparecer pessoalmente à unidade, localizada na Casa do Trabalhador (endereço: Avenida Mendonça Júnior, entre as ruas Paraná e Marcelo Cândia, no Santa Rita). O Sine recebe currículos presencialmente das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Além disso, os candidados que preferirem também poderão encaminhar currículo por e-mail, desde que informem a posição desejada no assunto e incluam seus dados pessoais e experiências anteriores. O endereço para envio é sinetrabalhador@sete.ap.gov.br.

