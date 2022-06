A segunda-feira começa agitada e com boas notícias para quem está em busca de uma oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado. O Sine Manaus inicia a semana com mais de 130 vagas de emprego, destinadas a pessoas com ou sem experiência.

Há chances para diversas áreas e funções em empresas de todos os segmentos. Dentre os principais cargos ofertados, destacam-se Montador de Modulados, Auxiliar de Pedreiro, Pedreiro, Servente de Obras, Cozinheiro, Atendente de Balcão, Farmacêutico, Técnico em Segurança do Trabalho, Motoboy, Gerente Administrativo, Mecânico de Automóvel, Peixeiro, Marceneiro, Mecânico Marítimo, Técnico em Eletrônica, Mecânico de Ar-condicionado Automotivo, Analista Contábil, Analista Fiscal, Vendedor Porta a Porta, Segurança do Trabalho, Confeiteiro, Repositor de Mercadorias, Serralheiro, Promotor de Vendas, Recepcionista, Vendedor Porta a Porta, Açougueiro, Montador de Móveis, Vendedor Interno, Mecânico de Veículos Leves e Pesados, Auxiliar de Açougue, Torneiro Mecânico, Fresador, Supervisor Comercial, Vendedor Porta a Porta Líder, Conferente de Mercadorias, Serralheiro, Marceneiro, Mecânico de Refrigeração, Auxiliar de Açougue, Assistente de Departamento Pessoal, Auxiliar de Compras, Motociclista, entre outros.

Além das posições de ampla concorrência, a Prefeitura de Manaus, por meio do Sine, oferece oportunidades para pessoas com deficiência nos cargos de Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Linha de Produção, Assistente Administrativo, Auxiliar de Recursos Humanos , Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Estoque e Assistente de Atendimento Comercial.

Os requisitos, é claro, variam de acordo com a função desejada, mas grande parte das posições não exige experiência e pede escolaridade a partir do ensino fundamental.

Como se candidatar

Os interessados precisarão validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” e acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Além disso, eles deverão comparecer a um dos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, 1.272, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul e no Shopping Phelippe Daou, bairro Cidade de Deus, zona Norte, munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência).