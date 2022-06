SiSU 2022/2: MEC divulga oferta de mais de 65 mil vagas

O Ministério da Educação (MEC) divulgou que a 2ª edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e 2022 disponibilizará 65.932 vagas para ingresso em 73 instituições públicas de ensino superior.

De acordo com a pasta, a oferta é de mais de 2 mil opções de cursos de graduação. Entre as carreiras com mais vagas ofertadas pelas instituições, estão os cursos de Pedagogia, Administração e Matemática. Para o curso de Medicina, que é um dos mais procurados e com maior nota de corte da seleção, o SiSU 2022/2 terá 1.583 vagas.

Participam da seleção instituições de ensino superior públicas de todos os estados do país. Os estados com maior oferta de vagas são Rio de Janeiro (13.249), Minas Gerais (8.655), Paraná (6.692), Bahia (5.968) e Paraíba (4.936).

Principais datas do SiSU 2022/2

Conforme o edital, o período de inscrição da 2ª edição do SiSU 2022 será de 28 de junho até as 23h59 do 1º de julho de 2022 (horário de Brasília). Os candidatos podem se inscrever em até duas opções de curso.

Como ocorre tradicionalmente, as inscrições deverão ser feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Podem se inscrever os estudantes que tenham feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 e que não tenham zerado a prova de redação. Além disso, o candidato não pode ter feito o exame na condição de “treineiro”.

A divulgação do resultado final, que conta com uma chamada única, está prevista para o dia 6 de julho. Já o período para manifestação de interesse na lista de espera do SiSU 2022/2 será do dia 6 ao dia 18 de julho.

Veja mais detalhes no edital do SiSU 2022/2.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFT e UFNT publicam resultado final do Vestibular 2022 via notas do Enem; saiba mais.