SiSU 2022: IFCE vai ofertar mais de 2,5 mil vagas no 2º processo seletivo

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) divulgou o termo de adesão da 2ª edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. Segundo o termo, a oferta do IFCE é de 2.665 vagas em 79 cursos de graduação para o segundo processo seletivo.

As vagas ofertadas são para os campi de Acaraú, Acopiara, Aracati, Baturité, Boa Viagem, Camocim, Canindé, Cedro, Crateús, Crato, Fortaleza, Horizonte, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Paracuru, Quixadá, Sobral, Tianguá, Ubajara e Umirim.

Do total das vagas, o IFCE reserva 1.348 vagas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/12), ou seja, são exclusivas para candidatos que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública. Dentre as vagas reservadas, há percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

Inscrições do SiSU 2022/2

De acordo com o cronograma divulgado pelo MEC, o período de inscrição da 2ª edição do SiSU 2022 será de 28 de junho até as 23h59 do 1º de julho de 2022 (horário de Brasília). As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas exclusivamente por meio do site do SISU.

Conforme o edital do SiSU 2022/2, somente poderão se inscrever nesta edição os estudantes que tenham feito a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), já que a classificação dos inscritos será feita exclusivamente a partir das notas do Enem 2021.

De acordo com as diretrizes do SiSU 2022/2, o candidato não pode ter zerado a prova de redação. Além disso, estudantes que fizeram o exame na condição de “treineiro” não podem participar da seleção.

Veja mais informações no edital do SiSU 2022/2.

