Situação de emergência em Penedo gera retomada das aulas remotas pela Semed

Escolas que não estão funcionando como abrigo abrem para estudantes sem Internet

Secom PMP

O sistema de aulas remotas será novamente utilizado pela Prefeitura de Penedo a partir da terça-feira, 14, decisão motivada pela situação de emergência no município.

Os danos causados pelas chuvas em estradas vicinais e o uso de unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed) como abrigo para famílias desabrigadas impedem a retomada do ano letivo presencial.

O planejamento discutido com o Prefeito Ronaldo Lopes e o Conselho Municipal de Educação inclui ainda a utilização de escolas da cidade e da zona rural como ponto de apoio para estudantes sem Internet ou equipamento (computador, notebook ou smarthphone).

A Semed Penedo havia antecipado o recesso escolar do meio do ano em função da necessidade de utilizar escolas para receber pessoas que precisaram sair de casa termina na segunda-feira, 13.

“Vamos dar todo apoio logístico e técnico para que estudantes e professores possam desempenhar as atividades da melhor forma possível”, afirma a Secretária Municipal de Educação, Cínthya Alves.

“Gostaríamos que tudo já tivesse voltado ao normal, que as famílias pudessem estar em casa e que os estragos causados pelas chuvas não fossem tão grandes, inclusive na zona rural”, ressalta gestora Cinthya Alves, parabenizando o prefeito Ronaldo Lopes pelo trabalho de assistência às vítimas do desastre natural e de ações para recuperação da infraestrutura do município.

Até esta sexta-feira, 10, 271 pessoas desabrigadas pelas chuvas estão acolhidas em seis das 22 unidades da rede de ensino pública municipal. Ao mesmo tempo, a Prefeitura de Penedo repara os danos causados, trabalho que tem apoio do Governador Paulo Dantas.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Secom PM