SMTR de Campos dos Goytacazes – RJ abre vagas de emprego

No estado do Rio de Janeiro, a Superintendência Municipal de Trabalho e Renda (SMTR) abre novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidade aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS REGIÃO HABILIDADES/EXPERIÊNCIA AÇOUGUEIRO PQ CORRIENTES ATENDIMENTO AO CLIENTE, PREPARO DE CORTES ESPECIAIS, ENTRE OUTROS. EXP. MÍNIMA 6 MESES AJUDANTE DE OBRA PARQUE ROSARIO PREPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS, FERRAMENTAS, APARELHOS OU QUALQUER PEÇA, LIMPANDO-AS E ARRUMANDO-AS DE ACORDO COM INSTRUÇÕES. EXP. MÍNIMA 6 MESES ASSISTENTE CONTÁBIL CENTRO CURSANDO OU FORMADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS. REGISTRO DE OPERAÇÕES, ANÁLISE E CONTAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS MÉDICOS. EXP. MÍNIMA 6 MESES ATENDENTE O BOTICÁRIO ATENDIMENTO AO REVENDEDOR COM O INTUITO DE GERAR VENDAS; REPOSIÇÃO DE MERCADORIAS NO SALÃO (QUANDO NECESSÁRIO); ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. ATENDENTE CENTRO ATENDER – PESSOAL OU TELEFÔNICO – GARANTINDO O SUPORTE NECESSÁRIO AO CLIENTE. EXP. MÍNIMA 6 MESES ATENDENTE DE FARMÁCIA PQ LEOPOLDINA PRESTAR ATENDIMENTO DIRETO AOS CLIENTES – TANTO POR TELEFONE QUANTO PRESENCIALMENTE; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. ATENDENTE TELEMARKETING PQ LEOPOLDINA LIGAR PARA PESSOAS USANDO UMA LISTA TELEFÔNICA ESPECÍFICA PARA VENDER PRODUTOS OU SOLICITAR DOAÇÕES; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. AUXILIAR DE COMPRAS CAMPOS DOS GOYTACAZES TER ENSINO SUPERIOR SERÁ UM DIFERENCIAL. FAZER LEVANTAMENTO DE DE COMPRAS; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. AUXILIAR DE COZINHA FUNDÃO PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE, E DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. AUXILIAR DE FINANCEIRO O BOTICÁRIO ENSINO SUPERIOR CURSANDO OU COMPLETO EM CONTABILIDADE, ADMINISTRAÇÃO OU ÁREAS AFINS; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. AUXILIAR DE INFORMÁTICA GUARUS ATENDER CHAMADOS DE SUPORTE DOS USUÁRIOS DA REDE, DE COMPUTADORES, ENVOLVENDO A MONTAGEM; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. AUXILIAR DE INSTALAÇÕES SOLAR SANTA CRUZ AUXILIAR NA REPARAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS; AUXILIAR NA MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICAS; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. AUXILIAR DE LIMPEZAS CAMPOS DOS GOYTACAZES ATUAÇÃO EM ESCOLA COM LIMPEZA DE PÁTIO, SALAS E BANHEIROS. EXP. MÍNIMA 6 MESES AUXILIAR DE MANUTENÇÃO O BOTICÁRIO POSSUIR CARTEIRA DE HABILITAÇÃO AB; CONHECIMENTOS EM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. AUXILIAR DE MARCENARIA PARQUE MACIEL PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIAS NO RAMO E OU OUTRAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS COMPATÍVEIS; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. UXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS VILA HELENA EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL; BENEFÍCIOS: VALE TRANSPORTE, VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. EXP. MÍNIMA 6 MESES CARPINTEIRO PARQUE ROSARIO REPARAR ELEMENTOS DE MADEIRA, SUBSTITUIR TOTAL OU PARCIALMENTE, PEÇAS DESAJUSTADAS OU DETERIORADAS OU FIXANDO PARTES SOLTAS; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. CONFEITEIRO PARQUE CORRIENTES PRODUÇÃO DE MASSAS E DOCES VARIADOS, SALGADOS, BISCOITOS, BOLOS, ETC. EXP. MÍNIMA 6 MESES COORDENAÇÃO ESCOLAR PARQUE ROSARIO ACOMPANHAR O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, TANTO INDIVIDUAL QUANTO COLETIVAMENTE; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES COORDENADOR DE ESTOQUE CENTRO FORMAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO OU ADMINISTRAÇÃO. COORDENAR O ESTOQUE DA FARMÁCIA E ALMOXARIFADO; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES COPEIRA DE DIETA CAMPOS DOS GOYTACAZES FAZER LEITURA DOS MAPAS DE DIETA; MONTAR REFEIÇÕES NAS BANDEJAS DE ACORDO COM DIETA PRESCRITA; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES COSTUREIRA CENTRO CONFECCIONAR TERNOS, TERNINHOS, CALÇAS, CAMISAS E OUTRAS PEÇAS DE ROUPAS; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES COZINHEIRA SANTO EDUARDO PREPARAR ALIMENTOS SOB SUPERVISÃO DE NUTRICIONISTA, DE MODO QUE ASSEGURE A QUALIDADE, HIGIENE, SABOR, AROMA E APRESENTAÇÃO DA REFEIÇÃO A SER SERVIDA.

Outras oportunidades podem ser conferidas no site SMTR de Campos dos Goytacazes – RJ.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente, na unidade SMTR, localizada na Rodoviária Roberto Silveira, situado na Avenida José Alves de Azevedo, s/n, Centro, Campos – RJ e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

