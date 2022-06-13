SMTR de Campos dos Goytacazes – RJ abre vagas de emprego

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento
No estado do Rio de Janeiro, a Superintendência Municipal de Trabalho e Renda (SMTR) abre novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidade aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.
Confira abaixo as oportunidades:
|CARGOS
|REGIÃO
|HABILIDADES/EXPERIÊNCIA
|
AÇOUGUEIRO
|PQ CORRIENTES
|ATENDIMENTO AO CLIENTE, PREPARO DE CORTES ESPECIAIS, ENTRE OUTROS. EXP. MÍNIMA 6 MESES
|AJUDANTE DE OBRA
|PARQUE ROSARIO
|PREPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS, FERRAMENTAS, APARELHOS OU QUALQUER PEÇA, LIMPANDO-AS E ARRUMANDO-AS DE ACORDO COM INSTRUÇÕES. EXP. MÍNIMA 6 MESES
|ASSISTENTE CONTÁBIL
|CENTRO
|CURSANDO OU FORMADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS. REGISTRO DE OPERAÇÕES, ANÁLISE E CONTAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS MÉDICOS. EXP. MÍNIMA 6 MESES
|ATENDENTE
|O BOTICÁRIO
|ATENDIMENTO AO REVENDEDOR COM O INTUITO DE GERAR VENDAS; REPOSIÇÃO DE MERCADORIAS NO SALÃO (QUANDO NECESSÁRIO); ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.
|ATENDENTE
|CENTRO
|ATENDER – PESSOAL OU TELEFÔNICO – GARANTINDO O SUPORTE NECESSÁRIO AO CLIENTE. EXP. MÍNIMA 6 MESES
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|PQ LEOPOLDINA
|PRESTAR ATENDIMENTO DIRETO AOS CLIENTES – TANTO POR TELEFONE QUANTO PRESENCIALMENTE; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.
|ATENDENTE TELEMARKETING
|PQ LEOPOLDINA
|LIGAR PARA PESSOAS USANDO UMA LISTA TELEFÔNICA ESPECÍFICA PARA VENDER PRODUTOS OU SOLICITAR DOAÇÕES; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.
|AUXILIAR DE COMPRAS
|CAMPOS DOS GOYTACAZES
|TER ENSINO SUPERIOR SERÁ UM DIFERENCIAL. FAZER LEVANTAMENTO DE DE COMPRAS; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.
|AUXILIAR DE COZINHA
|FUNDÃO
|PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO RESTAURANTE, E DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.
|AUXILIAR DE FINANCEIRO
|O BOTICÁRIO
|ENSINO SUPERIOR CURSANDO OU COMPLETO EM CONTABILIDADE, ADMINISTRAÇÃO OU ÁREAS AFINS; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.
|AUXILIAR DE INFORMÁTICA
|GUARUS
|ATENDER CHAMADOS DE SUPORTE DOS USUÁRIOS DA REDE, DE COMPUTADORES, ENVOLVENDO A MONTAGEM; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.
|AUXILIAR DE INSTALAÇÕES SOLAR
|SANTA CRUZ
|AUXILIAR NA REPARAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS; AUXILIAR NA MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICAS; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.
|AUXILIAR DE LIMPEZAS
|CAMPOS DOS GOYTACAZES
|ATUAÇÃO EM ESCOLA COM LIMPEZA DE PÁTIO, SALAS E BANHEIROS. EXP. MÍNIMA 6 MESES
|AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
|O BOTICÁRIO
|POSSUIR CARTEIRA DE HABILITAÇÃO AB; CONHECIMENTOS EM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.
|AUXILIAR DE MARCENARIA
|PARQUE MACIEL
|PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIAS NO RAMO E OU OUTRAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS COMPATÍVEIS; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.
|UXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|VILA HELENA
|EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL; BENEFÍCIOS: VALE TRANSPORTE, VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. EXP. MÍNIMA 6 MESES
|CARPINTEIRO
|PARQUE ROSARIO
|REPARAR ELEMENTOS DE MADEIRA, SUBSTITUIR TOTAL OU PARCIALMENTE, PEÇAS DESAJUSTADAS OU DETERIORADAS OU FIXANDO PARTES SOLTAS; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.
|CONFEITEIRO
|PARQUE CORRIENTES
|PRODUÇÃO DE MASSAS E DOCES VARIADOS, SALGADOS, BISCOITOS, BOLOS, ETC. EXP. MÍNIMA 6 MESES
|COORDENAÇÃO ESCOLAR
|PARQUE ROSARIO
|ACOMPANHAR O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, TANTO INDIVIDUAL QUANTO COLETIVAMENTE; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES
|COORDENADOR DE ESTOQUE
|CENTRO
|FORMAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO OU ADMINISTRAÇÃO. COORDENAR O ESTOQUE DA FARMÁCIA E ALMOXARIFADO; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES
|COPEIRA DE DIETA
|CAMPOS DOS GOYTACAZES
|FAZER LEITURA DOS MAPAS DE DIETA; MONTAR REFEIÇÕES NAS BANDEJAS DE ACORDO COM DIETA PRESCRITA; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES
|COSTUREIRA
|CENTRO
|CONFECCIONAR TERNOS, TERNINHOS, CALÇAS, CAMISAS E OUTRAS PEÇAS DE ROUPAS; ENTRE OUTRAS ATIVIDADES
|COZINHEIRA
|SANTO EDUARDO
|PREPARAR ALIMENTOS SOB SUPERVISÃO DE NUTRICIONISTA, DE MODO QUE ASSEGURE A QUALIDADE, HIGIENE, SABOR, AROMA E APRESENTAÇÃO DA REFEIÇÃO A SER SERVIDA.
Outras oportunidades podem ser conferidas no site SMTR de Campos dos Goytacazes – RJ.
INSCRIÇÃO
Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente, na unidade SMTR, localizada na Rodoviária Roberto Silveira, situado na Avenida José Alves de Azevedo, s/n, Centro, Campos – RJ e cadastra-se no cargo desejado.
Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.
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Fonte: Notícias Concursos