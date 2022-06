Soulan Recursos Humanos abre VÁRIAS vagas de emprego

A Soulan Recursos Humanos, referência em contratação e seleção de novos profissionais, abre várias vagas de emprego no Brasil. As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação, e a companhia é considerada uma das melhores no quesito de contratação, segundo avaliações de ex-funcionários e funcionários da mesma. Veja mais informações.

Soulan Recursos Humanos anuncia novas oportunidades

A Soulan Recursos Humanos, um dos empregadores mais conhecidos do país, anunciou recentemente novas vagas de emprego em diferentes companhias do país. Para se candidatar, será necessário atender as exigências mínimas requeridas, que podem alterar conforme a colocação que deseja ocupar.

Confira as vagas e locais disponíveis que foram retiradas do InfoJobs, para então concluir o cadastro:

Programador e Operador de Centro de Usinagem – Embu;

Auxiliar de Recrutamento e Seleção – São Paulo;

Motorista de Ônibus de Passageiros – todo o Brasil;

Entregador de Moto e Vendedor de Acessórios – São Paulo;

Analista Sênior de Marketing Marcas Próprias – São Paulo;

Auxiliar de Expedição – Guarulhos;

Analista Comercial Pleno – São Paulo;

Ajudante de Motorista – São Paulo;

Operador de Telemarketing – São Paulo;

Analista Sênior Expansão e Engenharia – São Paulo;

Assistente Fiscal – Valinhos;

Analista de Garantia de Qualidade – Jandira;

Analista de Processos Regulatórios – São Paulo;

Analista de LGPD e Governança – São Paulo.

Como se candidatar

Para se candidatar a um dos cargos oferecidos pela Soulan Recursos Humanos, os profissionais devem primeiro revisar todos os requisitos mínimos do trabalho e da área. Todas as informações, incluindo a ficha cadastral, podem ser encontradas no site de participação.

