SPAR Brasil anuncia vagas de emprego pelo país

A SPAR Brasil, fornecedora líder em serviços de merchandising no país, está anunciando posições de trabalho para profissionais de todo o país. A cooperativa está em busca de profissionais que tenham o treinamento necessário para realizar as tarefas. Todas as instruções sobre como se candidatar podem ser encontradas abaixo.

SPAR Brasil anuncia novas contratações no país

Os cargos disponíveis na SPAR Brasil exigem trabalhadores com diplomas nos níveis técnicos, superiores e/ou segundo grau, a depender do cargo pretendido, bem como experiência em Administração, Marketing, Relações Públicas, Vendas, entre outras áreas.

A faixa salarial atende todos os padrões da indústria, e os deveres garantem vantagens para os candidatos contratados, como assistência médica, vale alimentação, vale refeição, assistência odontológica, auxílio de combustível, veículo de empresa, celular corporativo, ações motivacionais, programa de treinamento, auxílio educação, sala de descompressão, lanches free, home office e bônus por resultados.

A seguir está uma lista de posições disponíveis, juntamente com suas respectivas regiões de país, conforme listado no site Infojobs:

Coordenadores Operacionais — São Paulo;

Assistentes Operacionais — São Paulo;

Promotores Motorizados Canal Farma com Moto Própria — Rio de Janeiro;

Promotores de Merchandising — Mauá, Santo André e Ribeirão Pires;

Promotores de Tecnologias — São Paulo;

Supervisores Merchandising nível Júnior — Curitiba;

Promotores de Vendas Home Center — Morumbi;

Assistentes de Trade Marketing — Campinas;

Promotores Líderes — Bauru.

Como se candidatar

Todos os cargos disponíveis e requisitos mínimos podem ser acessados através da página de participação, através desse meio também será possível realizar sua inscrição no cargo que pretende exercer.

